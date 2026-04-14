Des millions de données commerciales de Rockstar Games ont été volées, selon un groupe de pirates informatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du paragraphe quatre pour inclure un commentaire de Rockstar Games.) par AJ Vicens

Un groupe de pirates informatiques ayant l'habitude de compromettre de grandes entreprises internationales a déclaré avoir volé près de 80 millions de dossiers commerciaux au développeur de jeux vidéo Rockstar Games, le créateur de Grand Theft Auto. Cette déclaration a été publiée samedi sur le site web utilisé par le groupe de pirates ShinyHunters, selon les données recueillies par la plateforme de recherche sur la cybercriminalité http://ecrime.ch/.

Un représentant du groupe de pirates a déclaré à Reuters lors d'une discussion en ligne lundi qu'il possédait 78,6 millions d'enregistrements provenant du compte de Rockstar chez Snowflake, une grande société de gestion de données d'entreprise. L'accès aux données Snowflake de Rockstar s'est fait par le biais d'une compromission des données d'Anodot, une plateforme d'analyse commerciale basée sur l'IA, a déclaré le représentant du groupe de pirates.

La société mère de Rockstar, Take-Two Interactive Software

TTWO.O , basée à New York, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de Rockstar Games a déclaré dans un courriel que la société "peut confirmer qu'une quantité limitée d'informations non matérielles de la société a été consultée dans le cadre d'une violation de données par un tiers. Cet incident n'a aucun impact sur notre organisation ou nos joueurs."

L'incident "n'est pas une compromission de la plateforme ou de l'environnement de Snowflake, mais plutôt le résultat d'une compromission d'Anodot", a déclaré un porte-parole de Snowflake dans un courriel.

Un représentant de la société Anodot, basée en Israël, n'a pas pu être joint pour un commentaire en dehors des heures d'ouverture normales.

Après avoir découvert une activité inhabituelle, Snowflake a "désactivé de manière proactive tous les comptes d'utilisateurs faisant référence à Anodot et les empêchant de se connecter à Snowflake", a déclaré le porte-parole de Snowflake. Le site d'information sur l'industrie technologique Bleeping Computer a rapporté que les données volées comprennent des données sur les revenus et les achats dans le jeu, le suivi du comportement des joueurs et des données sur l'économie du jeu pour les titres populaires Grand Theft Auto Online et Red Dead Online.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces données.

Le représentant de ShinyHunters a refusé de préciser si le groupe de pirates avait demandé de l'argent à Rockstar ou s'il y avait eu des interactions entre lui et Rockstar ou Take-Two." Plus de 160 clients de Snowflake ont été ciblés lors de tentatives de vol de données et d'extorsion sur plusieurs mois en 2024, notamment Ticketmaster, Santander Group et Advance Auto Parts.