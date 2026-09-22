Des milliers de vols aux États-Unis perturbés avant que la FAA ne résolve un problème de télécommunications

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(Refonte de l'article suite à la reprise des vols, ajout d'une déclaration de New Jersey Transit, mise à jour des chiffres relatifs aux vols)

* Le trafic aérien est paralysé alors que 130 dirigeants mondiaux doivent arriver pour l'ONU

* Le directeur de la FAA indique que le trafic a repris en fin d’après-midi dans tous les grands aéroports

* Un responsable américain indique que les retards persistent et invite les voyageurs à vérifier le statut de leurs vols

par David Shepardson

Des milliers de vols à travers les États-Unis ont été perturbés lundi, les atterrissages ayant été suspendus pendant plusieurs heures dans les principaux aéroports de la côte Est, avant que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) ne résolve un problème de télécommunications en fin d’après-midi.

Le problème a commencé vers 9 h 45, lorsque des ouvriers ont accidentellement sectionné une ligne de télécommunications dans le New Jersey utilisée par la FAA. Cela a entraîné l’interruption des arrivées dans les principaux aéroports, le jour même où130 dirigeantsmondiaux et des dizaines de ministres arrivaient à New York pour la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

La FAA a suspendu les arrivées dans les trois principaux aéroports de la région de New York, ainsi qu’à Philadelphie, à Boston et dans deux aéroports plus petits de la région de New York. Il a fallu huit heures pour que les problèmes soient entièrement résolus.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a indiqué sur X en fin d’après-midi que les lignes de télécommunications avaient été réparées et que le fonctionnement normal reprenait dans tout le Nord-Est. Il a précisé qu’il faudrait du temps pour résorber les retards accumulés et a exhorté les passagers à vérifier le statut des vols qu’ils attendaient.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué qu’environ 7 000 vols avaient été retardés ou annulés, dont 1.400 dans les trois principaux aéroports de la région de New York .

Plus de la moitié des vols ont été annulés à Newark, une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O .United a déclaré avoir mis en place une dérogation pour aider les passagers concernés.

Ce problème a également contraint plus de 100 vols à être déroutés vers d’autres aéroports.

Cet incident a mis en évidence la fragilité du système américain de contrôle du trafic aérien, qui vieillit, et pour la modernisation duquel le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars l’année dernière.

New Jersey Transit a indiqué qu'une équipe de chantier creusait sur l'un de ses chantiers à 10 pieds des repères des réseaux de services publics et qu'elle tentait toujours de déterminer si ces repères avaient été tracés par Verizon ou par l'entrepreneur. M. Duffy a d'abord imputé la responsabilité à une équipe de chantier d'Amtrak, qui, selon lui, aurait accidentellement sectionné une ligne à fibre optique dans le New Jersey, près de New Brunswick, provoquant une panne de télécommunications et obligeant la FAA à suspendre les vols dans le nord-est. Amtrak a nié toute responsabilité.

Vers 17 h 30, New Jersey Transit a indiqué que la plupart des câbles à fibre optique avaient été réparés et devraient être remis en service sous peu. L’aéroport de Newark a rouvert aux vols à l’arrivée après huit heures de fermeture, et celui de LaGuardia a également rouvert après avoir été fermé aux vols pendant une grande partie de l’après-midi.

Verizon a indiqué qu’elle s’efforçait de réparer le câble endommagé près de la ligne ferroviaire d’Amtrak et de rétablir la connectivité aussi rapidement que possible.

Les vols à Philadelphie ont repris en fin d’après-midi après la levée d’un deuxième arrêt au sol . L’aéroport national Reagan de Washington a également suspendu ses vols pendant plus d’une heure en raison de problèmes de saturation.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a expliqué qu’un circuit de remplacement était tombé en panne au centre de contrôle d’approche radar de Philadelphie (Philadelphia Terminal Radar Approach Control), qui constituait le principal système de communication du centre. Une suspension des décollages à Boston, qui avait cessé d’accepter des vols en raison d’un volume de trafic trop important, a également été levée.

“Le moment est vraiment mal choisi et je suis vraiment désolé pour les retards et les annulations”, a déclaré M. Bedford aux journalistes. Il a souligné que la sécurité était la priorité absolue. “Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité de l’espace aérien.”

La perte des communications était liée à la défaillance d’un circuit au sein d’une installation de contrôle aérien de Philadelphie qui gère le trafic aérien des aéroports, a expliqué M. Bedford. Les autorités ont ensuite découvert que l’équipe de chantier avait accidentellement sectionné une ligne de fibre optique de secours.

“Lorsque le système est passé en mode de secours, nous avons découvert que la fibre de secours était sectionnée, et que la réparation de cette rupture prendrait probablement 13 heures. C’est une panne majeure, m’a-t-on dit. En attendant, le nouveau circuit est désormais prêt à être installé”, a déclaré M. Bedford.

Philadelphie est une plaque tournante d’ AAL.O d’American Airlines.

En mai 2025, le centre de Philadelphie chargé de guider le trafic aérien à destination et en provenance de l'aéroport de Newark a subi une série de pannes de communication importantes.

La FAA a indiqué l’année dernière qu’une panne de télécommunications avait affecté les communications et les affichages radar au TRACON de Philadelphie.

L’année dernière, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour entamer la modernisation du système de contrôle aérien vieillissant et accélérer le recrutement de contrôleurs, après des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les retards de vols, ainsi qu’une série de problèmes techniques survenus ces dernières années.

M. Duffy a déclaré que le Congrès devait approuver une enveloppe supplémentaire de 17,5 milliards de dollars pour mener à bien ce projet. “C'est inacceptable aux États-Unis”, a-t-il ajouté.