Des milliers de personnes sont bloquées par la fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient et des vols de rapatriement supplémentaires sont prévus

* Plus de 120 vols devraient quitter l'aéroport international de Dubaï mercredi - New Zealand government

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après des pertes importantes

* Le ciel reste vide au-dessus d'une grande partie du Moyen-Orient

* La pire crise pour l'industrie mondiale du voyage depuis la pandémie de COVID-19

* Qantas ramène les Britanniques d'Australie

Des dizaines de vols de rapatriement devaient partir du Moyen-Orient mercredi, les gouvernements se dépêchant de ramener chez eux des dizaines de milliers de citoyens bloqués , alors que le conflit entre les Etats-Unis et Israël et l'Iran s'intensifie .

Le ciel de la majeure partie du Moyen-Orient est resté vide d'avions commerciaux mercredi, les principales plates-formes du Golfe, dont l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde, étant en grande partie fermées pour la cinquième journée, ce qui constitue la plus grande perturbation des voyages depuis la pandémie de COVID-19.

Les premiers vols de rapatriement devaient partir pour la Grande-Bretagne et la France mercredi et les Émirats arabes unis ont ouvert des couloirs spéciaux pour permettre à certains citoyens de rentrer chez eux. En temps normal, des milliers de vols commerciaux décollent chaque jour de la région.

Les touristes isolés et certains expatriés ont également essayé de trouver leur propre voie de sortie.

"Nous agissons avec prudence", a déclaré Roland Lescure, ministre français des finances. Le gouvernement français a indiqué que plusieurs vols de rapatriement de ses ressortissants, dont environ 400 000 se trouvent dans la région, étaient prévus pour mercredi.

Un vol britannique affrété quittera Oman mercredi soir, en donnant la priorité aux ressortissants britanniques vulnérables, a indiqué le ministère britannique des affaires étrangères.

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale, a déclaré que toutes les liaisons à destination et en provenance de Dubaï restaient suspendues jusqu'au 7 mars et qu'elle proposait un programme de vols "limité" au départ de Dubaï International et de Maktoum International.

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un total de 121 vols de rapatriement partent de l'aéroport international de Dubaï mercredi.

Qantas QAN.AX , quant à elle, a mis en place des vols supplémentaires pour rapatrier les Britanniques bloqués en Australie, mais a dû les faire passer par une escale de ravitaillement à Singapour plutôt que par les plates-formes habituelles du Moyen-Orient.

L'espace aérien étant fortement limité, de nombreuses compagnies aériennes transportent du carburant supplémentaire ou font des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre un réacheminement soudain ou des trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

Les actions des compagnies aériennes étaient moins volatiles mercredi, après des chutes de pourcentage à deux chiffres au cours des derniers jours, qui ont effacé des dizaines de milliards de dollars de la valeur marchande des compagnies aériennes.

Lufthansa était en hausse de 3% à 1306 GMT, tandis que Qantas a clôturé en baisse de 2,7%, ayant perdu plus de 10% de leur valeur depuis le début de la semaine. ICAG ICAG.L , propriétaire de BA, était en hausse de 2%, après avoir chuté de plus de13% au cours des trois derniers jours.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré que les équipages et les pilotes sont désormais dispersés dans le monde entier, ce qui complique le processus de reprise des vols lorsque l'espace aérien est rouvert. La flambée des prix du pétrole augmentera également les coûts des transporteurs.

Selon les analystes, les vols deviendront plus coûteux si les transporteurs internationaux n'ont d'autre choix que d'emprunter des itinéraires plus longs.

Le Golfe est également une plaque tournante importante pour le fret aérien, ce qui accentue la pression sur les routes commerciales internationales après la perturbation des routes maritimes de la mer Rouge.

ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES ASIATIQUES

Les actions des transporteurs américains United Airlines

UAL.O , American Airlines AAL.O et Delta Air Lines DAL.N étaient toutes en hausse d'environ 1% dans les échanges avant le marché, tandis que les actions de Southwest Airlines LUV.N étaient légèrement en baisse.

La plupart des compagnies aériennes asiatiques ont réduit leurs pertes depuis le début de la semaine, bien que les actions de Korean Air Lines 003490.KS aient chuté de 7,9 % après avoir perdu 10,3 % mardi.

Le marché boursier sud-coréen était fermé lundi, lorsque la plupart des compagnies aériennes et des compagnies de voyage ont subi le plus gros de l'impact du conflit.

Les prix du pétrole ont fortement augmenté cette semaine, le pétrole brut Brent augmentant d'environ 14% depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts du carburant pour les compagnies aériennes. O/R

Les opérations de couverture devraient permettre d'atténuer certaines augmentations de coûts.

"Des indications récentes montrent que les compagnies aériennes ont couvert environ 50 % de leurs besoins en kérosène. En général, elles devraient être en mesure de répercuter le reste de la hausse des prix sur les passagers", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions pour l'Asie chez Morningstar.