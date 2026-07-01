Des militants pour le climat poursuivent TotalEnergies en justice et exigent des précisions sur la cession de sa participation dans l'actif pétrolier nigérian SPDC

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* Total cherche à vendre en raison de sabotages locaux et de vols de pétrole

* La transaction n'a pas encore été approuvée par les autorités de régulation nigérianes

* Les ONG s'interrogent sur la capacité des nouveaux acquéreurs à gérer de futures fuites

* Shell s'est désengagé, Eni cherche également à céder sa participation

par America Hernandez et Isaac Anyaogu

PARIS/LAGOS, 1er juillet - Plusieurs associations à but non lucratif, dont les Amis de la Terre France, ont poursuivi mercredi le géant pétrolier TotalEnergies TTEF.PA devant un tribunal civil français, afin d’obtenir des documents environnementaux relatifs à un actif pétrolier terrestre nigérian qu’il tente de vendre .

Les autorités de régulation nigérianes n’ont pas encore approuvé la vente, annoncée en janvier, de la participation de 10 % détenue par Total dans cet actif, anciennement connu sous le nom de SPDC, à la société locale Vaaris.

SPDC a été confrontée à des centaines de déversements de pétrole dus à des vols, des actes de sabotage et des problèmes opérationnels qui ont entraîné des réparations coûteuses, des poursuites judiciaires très médiatisées et le départ de l’opérateur Shell SHEL.L , tandis qu’Eni ENI.MI cherche également à céder sa participation de 5 %.

La plainte invoque la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises, qui impose à ces dernières d’atténuer les risques liés à leur activité, y compris les dommages environnementaux.

Les ONG souhaitent analyser les plans de gestion environnementale inclus dans le contrat de vente. Si elles les jugent insuffisants au regard du devoir de vigilance de Total, elles pourront intenter une deuxième action en justice pour demander au tribunal d’obliger Total à prendre des mesures correctives.

TotalEnergies, la société acquéreuse Vaaris et la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont (Upstream Petroleum Regulatory Commission) n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SITE SUJET AUX FUITES

Le réseau de pipelines et de conduites de transport de la SPDC s'étend sur environ 4.000 km (2.486 miles).

Patrick Pouyanne, directeur général de TotalEnergies, a déclaré lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société, le 29 mai, que celle-ci vendait cet actif car elle était incapable de mettre fin au vol de pétrole.

« Il existe en quelque sorte un sport national consistant à percer des trous dans ces conduites pour prélever le pétrole et le charger dans des camions-citernes. On se croirait dans le Far West », a-t-il déclaré.

Les actes de sabotage ont largement diminué depuis que Shell a cédé sa participation de 30 % dans cet actif, récemment rebaptisé Renaissance, à une société nigériane, et la production a augmenté, a-t-il ajouté.

Total était responsable des cas de pollution avérés survenus pendant qu’il était propriétaire de l’actif, a déclaré M. Pouyanne lors de l’assemblée, mais c’est Vaaris qui serait responsable des futures fuites.

« Compte tenu de l’augmentation de la production qui a suivi le départ des entreprises internationales, je pense qu’ils auront les moyens de financer le nettoyage. Et surtout, il y aura moins d’actes de sabotage, ce qui réduira la pollution », a-t-il déclaré.

LE RÔLE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION REMIS EN QUESTION

Avant d’approuver la vente, l’autorité nigériane de régulation du secteur pétrolier doit d’abord vérifier que Vaaris dispose de l’expertise technique et financière nécessaire pour exploiter cet actif, notamment pour respecter les normes environnementales.

Les ONG se demandent toutefois si les nouveaux propriétaires de Renaissance disposent de cette capacité financière. Vaaris n’a toujours pas finalisé sa transaction avec Total, malgré des prolongations répétées des délais. Et Shell a dû prêter des fonds à l’acheteur, Renaissance Africa Energy Company, afin de mener à bien la vente de sa participation.

« Aucune des cessions réalisées jusqu’à présent n’a été accompagnée d’un plan de remise en état de l’environnement », a déclaré Ken Henshaw, directeur exécutif de We the People, une ONG basée dans le delta du Niger impliquée dans le procès.

« Le gouvernement nigérian s’intéresse davantage à la manière dont les sociétés qui succèdent à ces entreprises vont développer les actifs et produire davantage de pétrole pour générer des recettes, plutôt qu’à la gestion des problèmes environnementaux », a-t-il ajouté.

À elles trois, Total, Eni et Renaissance Africa Energy détiennent 45 % de l’actif Renaissance, la société publique Nigerian National Petroleum Company détenant les 55 % restants.