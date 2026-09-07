Des militants indiens pour la santé font part de leurs inquiétudes devant la justice concernant un projet d'étiquetage alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une proposition relative aux étiquettes d'avertissement alimentaire en Inde fait l'objet d'une première plainte officielle

* Une association à but non lucratif qualifie le seuil de deux nutriments de “faille favorable à l'industrie”

* Une source gouvernementale indique que les règles seront renforcées lors d'une deuxième phase dont la date n'est pas encore fixée

* Le secteur s'oppose également à ce projet, avertissant que la plupart des produits emballés seront concernés

par Aditya Kalra

Les militants indiens à l’origine des appels en faveur de l’étiquetage alimentaire ont déclaré qu’une proposition du gouvernement visant à n’imposer des avertissements rouges que lorsque deux nutriments préoccupants sont présents en quantités élevées créait une “faille favorable à l’industrie” faisant fi de la santé publique, marquant ainsi la première objection officielle devant les tribunaux à l’encontre de ce projet.

La proposition de l’Inde visant à mettre en place des étiquettes d’avertissement rouges a secoué le secteur des aliments et boissons emballés, dont le chiffre d’affaires dépasse les 100 milliards de dollars et qui s’oppose depuis longtemps à de telles mesures, mais elle suscite également la colère des militants qui ont publiquement critiqué ce projet, le jugeant trop laxiste, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Dans la première plainte déposée contre ce projet devant la Cour suprême, qui examine actuellement les arguments des militants, de l’industrie et du gouvernement, l’association à but non lucratif 3S And Our Health a déclaré que la proposition d’étiquetage créait une “faille favorable à l’industrie permettant de réaliser des profits abusifs”, qui exempterait de nombreuses denrées nocives.

“Un produit à forte teneur en sucre constitue à lui seul un risque de diabète”, a déclaré Rajiv Shankar Dvivedi, avocat représentant 3S And Our Health, dans le mémoire.

La plainte, qui sera examinée le 10 septembre, n’est pas publique mais a été consultée par Reuters.

L’Inde a proposé qu’une étiquette hexagonale rouge soit obligatoire dès lors qu’un aliment dépasse les limites fixées pour au moins deux des trois nutriments concernés: les sucres ajoutés, le sel ou les graisses saturées.

À l’échelle mondiale, les experts affirment que les avertissements sur les aliments ont eu des effets bénéfiques sur la santé publique. La loi chilienne de 2016 sur l’étiquetage alimentaire, qui impose l’apposition d’octogones noirs distincts sur les emballages pour chaque nutriment présent en quantité élevée, a été suivie d’une baisse de 23,7 % des achats de boissons sucrées, selon des chercheurs.

Une source au sein du gouvernement indien a déclaré que les inquiétudes des militants étaient infondées, car ce type d’étiquetage était toujours mis en place par étapes à l’échelle mondiale, et que l’Inde rendrait également les règles plus strictes en imposant des étiquettes d’avertissement pour chaque nutriment préoccupant lors de la deuxième phase du plan.

Aucune date n’a encore été fixée pour la durée de ces phases, et le gouvernement attend que la Cour suprême se prononce, a déclaré cette source sous couvert d’anonymat, car il s’agit d’une question sensible actuellement devant les tribunaux.

L’Inde comptait 180 millions d’adultes en surpoids ou obèses en 2021, un chiffre qui devrait passer à 450 millions d’ici 2050, selon une étude publiée dans The Lancet.

Certains groupes industriels se sont opposés à cette mesure indienne, sans toutefois avoir encore saisi la justice, affirmant qu’une grande majorité des produits emballés pourraient se voir apposer des étiquettes d’avertissement, ce qui affecterait la demande, ont déclaré des dirigeants à Reuters la semaine dernière.

Cette proposition intervient dans un contexte de vive colère publique et de débat intense après que Reuters a rapporté le mois dernier que l’Inde avait cédé au lobbying de l’industrie en mars, lorsque Coca-Cola KO.N et des groupes soutenant Nestlé NESN.S et PepsiCo PEP.O s’étaient opposés à l’apposition d’étiquettes d’avertissement sur le devant des emballages alimentaires et des boissons.