Des marchés européens en forme après l’assouplissement monétaire la Fed

(AOF) - Les principaux indices européens ont progressé au lendemain de la décision de la Fed de renouer avec la baisse des taux, après une pause de 9 mois. Le CAC 40 a gagné 0,87%, à 7854,61 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,61% à 5456,10 points. Ce dernier a été dopé par ASML, qui a bénéficié de la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel. Cette annonce soutient aussi le Nasdaq Composite (+1,08%), qui a inscrit un nouveau record.

9 mois plus tard...

Les Fed funds ont été abaissés de 25 points de base et sont désormais dans une fourchette de 4 à 4,25%. Le nouveau gouverneur et conseiller économique de Donald Trump, Stephen Miran a été le seul à voter contre cette baisse de 25 points de base, préférant une réduction plus importante de 50 points de base. Deux baisses supplémentaires sont anticipées d'ici la fin de l'année, selon le nouveau graphique à points (dot plots) dévoilé par l'institution.

Cette décision a été prise dans un contexte d’affaiblissement du marché du travail, mais aussi d’une accélération de l'inflation.

Si le communiqué de la Fed à propos de sa décision a été accueilli favorablement, son président, Jerome Powell a été plus " hawkish "que prévu lors de son intervention.

MUFG fait ainsi remarquer qu'il a estimé en premier lieu que la faiblesse des chiffres de l'emploi reflétait également une baisse de l'offre de main-d'œuvre due à l'immigration et ne concernait donc pas principalement la demande. En second lieu, le président de la Fed a également considéré la baisse des taux comme une mesure de gestion des risques et non comme le début d'une série de baisses de taux. Enfin, les graphiques en points publiés à l'issue de la réunion n'ont ajouté qu'une seule baisse supplémentaire de 25 points de base pour 2025 et 2026, ce qui dans une certaine mesure a probablement déçu les marchés.

Hausse des taux longs

Cette séance a également été marquée par la hausse des taux longs des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du 10 ans américain gagne 3,2 points de base à 4,117% et son équivalent allemand, 4,8 points de base à 2,722%. Deux statistiques américaines ont surpris favorablement : les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. L'indice des indicateurs avancés en août a, lui, déçu.

Selon Bloomberg, l'Allemagne va devoir émettre 425 milliards d'euros de dettes cette année pour financer ses dépenses dans les infrastructures et la défense, contre un montant initial de 380 milliards d'euros.

Du côté des valeurs, Kering a clôturé en légère hausse à la suite de la nomination de Francesca Bellettini comme PDG de Gucci, qu'elle devra redresser. Le secteur des semi-conducteurs s'est distingué favorablement, soutenu par la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel, qui traverse d'importantes difficultés depuis plusieurs années.