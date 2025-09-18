 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 863,00
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des marchés européens en forme après l’assouplissement monétaire la Fed
information fournie par AOF 18/09/2025 à 17:48

(AOF) - Les principaux indices européens ont progressé au lendemain de la décision de la Fed de renouer avec la baisse des taux, après une pause de 9 mois. Le CAC 40 a gagné 0,87%, à 7854,61 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,61% à 5456,10 points. Ce dernier a été dopé par ASML, qui a bénéficié de la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel. Cette annonce soutient aussi le Nasdaq Composite (+1,08%), qui a inscrit un nouveau record.

9 mois plus tard...

Les Fed funds ont été abaissés de 25 points de base et sont désormais dans une fourchette de 4 à 4,25%. Le nouveau gouverneur et conseiller économique de Donald Trump, Stephen Miran a été le seul à voter contre cette baisse de 25 points de base, préférant une réduction plus importante de 50 points de base. Deux baisses supplémentaires sont anticipées d'ici la fin de l'année, selon le nouveau graphique à points (dot plots) dévoilé par l'institution.

Cette décision a été prise dans un contexte d’affaiblissement du marché du travail, mais aussi d’une accélération de l'inflation.

Si le communiqué de la Fed à propos de sa décision a été accueilli favorablement, son président, Jerome Powell a été plus " hawkish "que prévu lors de son intervention.

MUFG fait ainsi remarquer qu'il a estimé en premier lieu que la faiblesse des chiffres de l'emploi reflétait également une baisse de l'offre de main-d'œuvre due à l'immigration et ne concernait donc pas principalement la demande. En second lieu, le président de la Fed a également considéré la baisse des taux comme une mesure de gestion des risques et non comme le début d'une série de baisses de taux. Enfin, les graphiques en points publiés à l'issue de la réunion n'ont ajouté qu'une seule baisse supplémentaire de 25 points de base pour 2025 et 2026, ce qui dans une certaine mesure a probablement déçu les marchés.

Hausse des taux longs

Cette séance a également été marquée par la hausse des taux longs des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du 10 ans américain gagne 3,2 points de base à 4,117% et son équivalent allemand, 4,8 points de base à 2,722%. Deux statistiques américaines ont surpris favorablement : les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. L'indice des indicateurs avancés en août a, lui, déçu.

Selon Bloomberg, l'Allemagne va devoir émettre 425 milliards d'euros de dettes cette année pour financer ses dépenses dans les infrastructures et la défense, contre un montant initial de 380 milliards d'euros.

Du côté des valeurs, Kering a clôturé en légère hausse à la suite de la nomination de Francesca Bellettini comme PDG de Gucci, qu'elle devra redresser. Le secteur des semi-conducteurs s'est distingué favorablement, soutenu par la décision de Nvidia d'investir 5 milliards de dollars dans Intel, qui traverse d'importantes difficultés depuis plusieurs années.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sculpture représentant le logo du groupe chimique belge Solvay au siège de l'entreprise à Bruxelles
    Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:32 

    Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    information fournie par AOF 18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert avec la baisse des taux de la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank