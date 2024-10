Sur le plan international, la situation au Moyen-Orient s'envenime, un haut responsable de la Maison Blanche ayant fait savoir que l'Iran, se prépare à attaquer Israël, selon des informations relayées par plusieurs médias américains. Ce qui, de facto, a entraîné une hausse accélérée des cours de l'or et du baril de Brent.

Son premier engagement sera de ramener le déficit à 5 % de PIB en 2025 et à remettre le pays sur la bonne trajectoire pour revenir à 3 % en 2029 " conformément à nos engagements européens ". "Une participation au redressement collectif sera demandé aux grandes entreprises qui proposent des profits importants ainsi qu'une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunées au nom de l'exigence de justice fiscale", a-t-il ajouté.

Les indices des directeurs d'achat (PMI) étaient à l'honneur dans la matinée et ceux-ci ont montré une contraction moindre que prévu du secteur manufacturier en France : le PMI manufacturier est ressorti à 44,6 en septembre contre un consensus de 44, a indiqué S&P Global. Il était de 43,9 en août.

(AOF) - Les marchés actions européens ont finalement clôturé dans le rouge après une courte parenthèse en territoire positif sur fond de vives tensions géopolitiques au Moyen-Orient et d’annonces faites par le Premier ministre Michel Barnier à l’occasion de son discours de politique générale. Le CAC 40 a reculé de 0,81% à 7574 points tandis que l’EuroStoxx 50 a fléchi de 0,99% à 4950 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire avec un Dow Jones en repli de 0,65%, vers 17h45.

Des marchés européens en berne, entre annonces de Michel Barnier et fortes tensions au Moyen-Orient

