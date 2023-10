Des marchés en ordre dispersé

Amundi

Baisse des marchés d'actions mondiaux, correction sur les marchés obligataires, légère révision à la hausse des PMI de la zone euro… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les marchés ont évolué en ordre dispersé une bonne partie de la semaine, les investisseurs gardant un œil attentif sur les données statistiques, telles que l'emploi américain, qui pourraient donner le ton de la politique monétaire des banques centrales lors des prochaines réunions.

Les inquiétudes concernant un possible retard dans le changement de politique des banques centrales, la persistance de l'inflation ainsi que l'augmentation des prix de l'énergie ont entraîné une hausse significative des taux souverains à long terme. Les taux souverains à 10 ans ont atteint des niveaux records : ils ont atteint 4,80 % aux Etats-Unis et le taux des obligations d'État allemandes a brièvement approché la barre symbolique des 3 %. Des niveaux aussi élevés n'avaient pas été atteints depuis 2007 aux États-Unis et depuis la crise de la zone euro en 2011. Sauf que, cette fois, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une politique délibérée des banques centrales appelée à durer.

La semaine écoulée a confirmé la tendance à la baisse sur l'ensemble des marchés financiers au mois de septembre, en grande partie due aux tensions sur les taux d'intérêt à long terme, qui ont eu un impact négatif sur les marchés boursiers. Pour que les marchés d'actions reprennent une tendance haussière, du moins à court terme, il serait nécessaire que les statistiques économiques montrent des signes rassurants quant à la désinflation et à l'ampleur du ralentissement économique et que les publications de résultats d'entreprises fassent preuve de résilience. En fin de semaine, l'euro est resté proche des 1,05 $, tandis que l'once d'or a enchainé plusieurs séances de baisse pour évoluer désormais autour de 1 820 $, son niveau le plus bas depuis mars dernier.

