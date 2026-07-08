Des manifestations éclatent à La Havane alors que Cuba peine à rétablir l'électricité

Des manifestations sporadiques ont éclaté mardi soir à La Havane, avec des habitants qui ont tapé sur des casseroles, klaxonné et crié "Allumez les lumières", des millions de Cubains étant privés d'électricité en raison du blocus américain sur le carburant, en place depuis six mois.

Cuba a connu lundi une panne d'électricité à l'échelle nationale — la troisième cette année — mais alors que les autorités ont déclaré que la majeure partie du pays avait été reconnectée au réseau électrique de l'île mardi en fin de journée, de nombreux habitants sont restés dans le noir et sans électricité, l'île ne disposant pas de suffisamment de carburant.

L’opérateur du réseau national, l’UNE, a déclaré avoir rétabli la connexion entre Pinar del Río, à l’extrême ouest de Cuba, et Holguín, à l’est. Santiago de Cuba, la deuxième plus grande ville de l’île, restait toutefois déconnectée et sans électricité, ont indiqué les autorités.

En janvier, les États-Unis ont coupé l’approvisionnement en carburant de Cuba, puis ont imposé de nouvelles sanctions qui ont provoqué un exode des entreprises étrangères et un effondrement quasi total du tourisme, dans le but de contraindre le gouvernement de l’île à s’asseoir à la table des négociations.

Les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement communiste cubain et ont appelé à la tenue d'élections démocratiques ainsi qu'à la libération des prisonniers "politiques".

Cuba et les Nations unies affirment que les sanctions du président américain Donald Trump constituent une violation du droit international et des droits de l’homme.

Des centaines d’habitants des quartiers périphériques de La Havane, Jaimanitas et Santa Fe - désormais habitués à des coupures de courant pouvant durer 30 heures ou plus - sont descendus dans la rue tandis que d’autres sont restés sur le pas de leur porte ou sur les trottoirs, sous une chaleur étouffante.

Selon les responsables cubains et américains, les négociations entre les deux pays sont au point mort.

L’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Michael Waltz, a déclaré mardi lors d’un débat sur les sanctions américaines à l’assemblée générale de l’ONU que le gouvernement cubain était responsable des pénuries d’électricité.

(Dave Sherwood et Ayose Naranjo à La Havane; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)