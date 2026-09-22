Des lunettes connectées aux badges dotés d'IA, les craintes liées à la vie privée remettent en question le prochain grand pari du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta fait l'objet d'un procès pour atteinte à la vie privée alors qu'une chaîne de pubs britannique limite l'utilisation des lunettes Ray-Ban en raison de craintes liées à l'enregistrement clandestin

* Samsung prévoit de lancer des lunettes connectées d'ici la fin de l'année grâce à des partenariats avec Gentle Monster et Warby Parker

* Altman, d'OpenAI, mise sur le traitement local pour gagner la confiance des utilisateurs, mais estime que cela pourrait prendre encore deux ans

par Aditya Soni et Kenneth Li

Les entreprises qui parient que les appareils dotés d’IA marqueront le début d’une ère post-smartphone alimentent des craintes en matière de vie privée à travers le monde, ce qui pourrait ralentir l’adoption de cette technologie émergente.

La controverse autour des appareils capables de voir, d’entendre et de réagir à leur environnement a été particulièrement vive à l’encontre des Ray-Ban de Meta META.O , qui ont démocratisé les lunettes connectées en associant les designs tendance d'EssilorLuxottica ESLX.PA à l’IA du géant des réseaux sociaux, en quête d’une « superintelligence personnelle ».

Ces lunettes sont devenues le point de mire d’un malaise croissant vis-à-vis des appareils alimentés par l’IA, attirant l’attention des tribunaux saisis de procès relatifs à la vie privée, des utilisateurs craignant des enregistrements clandestins et des détracteurs mettant en garde contre un avenir où l’omniprésence des lunettes connectées éroderait les attentes en matière d’anonymat et de consentement. Plusieurs établissements britanniques, dont l’une des plus grandes chaînes de pubs du pays, Wetherspoon JDW.L , ont restreint l’utilisation de ces montures.

Selon les médias, Meta devrait dévoiler dès mercredi, lors de sa conférence Connect, des lunettes intelligentes sans caméra, ce qui met en évidence le grand écart auquel sont confrontées les entreprises cherchant à se tailler une part du marché des smartphones, estimé à plus de 600 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

Les fabricants d’appareils testent toute une gamme de formats pour surmonter ces inquiétudes, allant des lunettes et des broches aux pendentifs et aux enregistreurs vocaux qui se fixent magnétiquement à un téléphone, comme le révèlent des entretiens menés par Reuters auprès d’une dizaine de dirigeants du secteur technologique, d’analystes et d’experts juridiques. Certaines entreprises rencontrent un succès plus rapide auprès des professionnels que des consommateurs.

L’issue du débat sur la vie privée pourrait façonner un marché que les entreprises technologiques considèrent comme la prochaine grande plateforme informatique. Si les entreprises ne parviennent pas à gagner la confiance du public, les mêmes fonctionnalités qui rendent les appareils portables dotés d’IA si utiles — caméras et microphones toujours actifs, ainsi que la perception de l’environnement — risquent de devenir un obstacle à leur adoption.

SAMSUNG MISE SUR UNE STRATÉGIE DE PARTENARIATS

« Les formats qui s'imposeront seront ceux qui rendront l’interaction plus naturelle, plus utile et plus fiable », a déclaré Jay Kim, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung 005930.KS , lors d’un entretien accordé à Reuters en juillet. À mesure que l’IA prendra en charge davantage de tâches, a-t-il ajouté, les utilisateurs exigeront des systèmes qui restent sécurisés et sous leur contrôle.

Samsung prévoit de se lancer sur le marché des lunettes connectées d’ici la fin de l’année grâce à des partenariats avec Gentle Monster et Warby Parker WRBY.N , mais ne considère pas ces appareils comme des substituts aux smartphones.

Pour certaines start-ups, cependant, résoudre le problème de la confidentialité pourrait être une question de survie.

LA VISION D'ALTMAN POUR LE TRAITEMENT LOCAL DE L'IA

S’adressant aux journalistes en décembre, le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a décrit sa vision d’un appareil « toujours actif » capable de comprendre l’environnement de l’utilisateur tout en sachant quand intervenir et quand rester silencieux. Il a fait valoir que de tels produits devraient, à terme, traiter les données localement plutôt que d’envoyer en continu des informations vers le cloud.

« Vous voulez un appareil en lequel vous pouvez avoir confiance… qui puisse avoir une vision complète du contexte et savoir quand être utile, et quand ne pas l’être », a-t-il déclaré. « Si un appareil doit écouter et observer toute votre vie, la plupart des gens ne voudront pas que cela se fasse sur un serveur cloud. » Il a ajouté que le traitement local par IA « pourrait prendre encore deux ans », selon la rapidité avec laquelle OpenAI parviendra à faire évoluer ses processeurs.

Selon les experts, le principal défi réside dans le fait que les appareils dotés d’IA deviennent d’autant plus utiles qu’ils collectent davantage d’informations sur leur environnement. Ces informations peuvent inclure des images de personnes qui n’ont jamais consenti à être filmées.

UNE ACTION EN JUSTICE ALLÈGUE DES ENREGISTREMENTS SECRETS

« Il n’est pas toujours évident pour le consommateur de comprendre ce à quoi il renonce en matière de vie privée pour profiter de ces nouveaux produits grand public efficaces qui rendent sa vie plus productive et plus fluide », a déclaré Ryan Clarkson, dont le cabinet représente des consommateurs poursuivant Meta et Luxottica of America pour des allégations de publicité trompeuse concernant la protection de la vie privée liées à leurs lunettes connectées.

La plainte allègue que des annotateurs humains ont visionné et classé des enregistrements de personnes en train de se changer, d’utiliser des salles de bains et de manipuler des informations financières, après que les séquences filmées par les lunettes ont été téléchargées sur les serveurs de Meta afin d’entraîner ses systèmes d’IA.

Les personnes filmées ne semblaient souvent pas se rendre compte qu’elles étaient filmées, a déclaré M. Clarkson. « Aucun consommateur raisonnable à qui l’on avait promis le respect de la vie privée n’aurait jamais pu conclure que ces appareils les filmeraient, intentionnellement ou par inadvertance, dans leurs moments les plus intimes », a-t-il déclaré à Reuters.

Luxottica et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Meta a déclaré qu’un voyant lumineux, qui ne peut pas être éteint pendant l’enregistrement, protège la vie privée des personnes se trouvant autour de l’utilisateur, et que la caméra est désactivée si ce voyant est masqué ou altéré.

L’entreprise a également déclaré qu’elle contestait les allégations contenues dans la plainte et qu’elle les contesterait devant les tribunaux, ajoutant que l’analyse des données des utilisateurs pour améliorer les produits était une pratique courante dans le secteur et que Meta filtrait les informations permettant d’identifier les utilisateurs.

DES START-UPS PROPOSENT DES ALTERNATIVES SANS CAMÉRA

La polémique autour de la vie privée a conduit d’autres entreprises à envisager des lunettes sans caméra.

Même Realities, une start-up basée à Shenzhen et fondée par Will Wang, ancien ingénieur d'Apple AAPL.O ayant travaillé sur l’Apple Watch, a lancé en 2024 ses lunettes G1 sans caméra. Son dernier modèle phare, le G2, a été commercialisé en novembre 2025.

M. Wang a déclaré à Reuters en juillet que les consommateurs associaient de plus en plus les lunettes connectées à des enregistrements clandestins et que l'intégration de caméras devrait attendre que les entreprises puissent mettre en place des mesures de protection plus solides. L'entreprise, dont la valorisation a atteint 1 milliard (XX millions d'euros) de dollars en juillet, prévoit de terminer l'année avec quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Les particuliers représentent environ 90 % de son chiffre d'affaires, a précisé M. Wang.

Basée à San Francisco, la société Pocket parie qu’un enregistreur monté sur un téléphone, qui oblige les utilisateurs à appuyer sur un bouton pour capturer des conversations, peut apaiser les inquiétudes en matière de vie privée liées aux appareils exclusivement audio en rendant l’enregistrement aussi délibéré et visible que l’utilisation d’un appareil photo de téléphone. L’entreprise a indiqué qu’environ 170 000 appareils Pocket étaient utilisés huit mois après leur lancement, notamment par des employés d’entreprises telles que DoorDash

DASH.O , Michelin et Santander.

Plaud, qui commercialise des enregistreurs IA en forme de carte et portables, a également fait de la protection de la vie privée une priorité avec Plaud One, un système composé d’écouteurs et d’un étui (édition Explorer à 249,99 (XX euros) dollars) qui n’enregistre que lorsqu’il est activé et alerte les personnes présentes à l’aide de voyants lumineux ou d’une annonce sonore. L’entreprise compte 2,5 millions d’utilisateurs et génère plus de 100 millions (XX millions d'euros) de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent.

Les inquiétudes liées à la vie privée suscitées par les appareils dotés d’IA ne sont pas sans précédent, a déclaré Jitesh Ubrani, directeur du cabinet d’études IDC, soulignant que les smartphones avaient suscité des craintes similaires lorsque les caméras et les microphones étaient devenus omniprésents.

« En tant que société, nous voulons nous assurer qu’il y ait consentement et prise de conscience lorsque des personnes sont filmées », a déclaré M. Ubrani. « C’est différent de s’opposer à l’enregistrement en soi. »