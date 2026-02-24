Des législateurs et des familles de victimes de collisions aériennes demandent à la Chambre des représentants des États-Unis d'adopter un projet de loi sur la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les législateurs et les proches des victimes de la pire catastrophe aérienne survenue aux États-Unis depuis 2001 ont exhorté mardi la Chambre des représentants des États-Unis à adopter une loi clé sur la sécurité aérienne, malgré les préoccupations de dernière minute soulevées par le Pentagone.
La loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031.
Elle obligerait également l'armée à utiliser l'ADS-B pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles. La législation fait suite à la catastrophe de janvier 2025, lorsqu'un avion régional d'American Airlines
AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale du pays , faisant 67 morts.
