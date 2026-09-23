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Des législateurs américains proposent une refonte du processus d'examen des technologies chinoises avant les entretiens entre Trump et Xi
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 23:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation avec précisions et contexte)

* Le projet de loi permettrait au Congrès de revenir sur les décisions de la FCC concernant la « Covered List »

* Cette mesure obligerait la FCC à consulter d’autres agences avant d’évaluer les risques liés aux technologies étrangères

* En juin, la FCC a interdit les importations d'équipements précédemment approuvés provenant de Huawei, ZTE, Dahua et Hikvision

par David Shepardson

Le président républicain de la commission de l'Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants américaine et le principal représentant démocrate de cette commission ont dévoilé un projet de loi bipartite visant à réformer le processus fédéral qui empêche les technologies chinoises d'entrer sur le marché américain, alors que le président Donald Trump s'apprête à rencontrer le président chinois Xi Jinping ce jeudi.

Ce projet de loi réécrirait les procédures régissant la « Covered List » de la Commission fédérale des communications (FCC), qui est devenue un outil central dans les efforts de Washington pour restreindre l’accès des technologies chinoises pour des raisons de sécurité nationale. Cette initiative s’inscrit dans le contexte d’un conflit plus large entre les États-Unis et la Chine sur le commerce et la technologie.

Ce projet de loi, dont Reuters a été le premier à faire état, témoigne des préoccupations du Congrès quant à la manière dont la FCC utilise ses pouvoirs pour restreindre l’accès des technologies chinoises.

Les députés Brett Guthrie et Frank Pallone ont déclaré dans un communiqué commun que ce projet de loi modifierait la manière dont les produits sont ajoutés à la « Covered List » de la FCC et obligerait l’agence à solliciter l’avis d’autres agences gouvernementales avant de déterminer si une technologie étrangère présente un risque inacceptable pour la sécurité nationale.

« Le processus actuel d’identification et d’interdiction des technologies étrangères malveillantes a fonctionné dans de nombreux cas, mais il manque de la transparence, de la cohérence et de la clarté nécessaires pour répondre à nos besoins à long terme en matière de sécurité nationale, alors que la technologie évolue rapidement », ont déclaré mercredi les législateurs.

La « Covered List » a été utilisée par la FCC pour interdire de nouveaux drones , robots, routeurs, onduleurs et autres équipements provenant d’entreprises chinoises , et a constitué l’un des éléments les plus importants de la politique de l’administration Trump à l’égard de la Chine. Reuters a rapporté le mois dernier que la FCC pourrait utiliser cette liste pour interdire les importations de nouveaux modèles d’émetteurs-récepteurs optiques chinois , qui sont essentiels aux centres de données.

Trump et Xi doivent s'entretenir jeudi à Washington.

Le président de la FCC, Brendan Carr, n’a pas immédiatement commenté la proposition des législateurs.

PERTURBATIONS SOUDAINES

Cette proposition donnerait également au Congrès la possibilité de revenir sur les décisions de la FCC concernant la « Covered List » et exigerait l’avis du ministère du Commerce avant de déterminer si des équipements étrangers spécifiques présentent des risques inacceptables pour la sécurité nationale.

La FCC serait tenue de faire rapport au Congrès au moins sept jours avant d’inscrire une technologie sur sa « Covered List » et de préciser qu’elle n’est pas tenue de réexaminer ou de révoquer rétroactivement toute autorisation d’équipement délivrée avant qu’une entreprise ou un produit ne soit ajouté à cette liste.

Cette mesure vise à offrir « une stabilité aux consommateurs et aux entreprises américains afin qu’ils ne soient pas confrontés à une perturbation soudaine due à l’inscription de certaines technologies ou de certains équipements sur la « Covered List » de la FCC ».

En juin, la FCC a utilisé cette désignation pour interdire l’importation d’équipements précédemment approuvés provenant d’un groupe de fabricants chinois, notamment Huawei, Dahua

002236.SZ , ZTE 000063.SZ et Hikvision 002415.SZ .

Les mesures prises par la FCC visent à évincer les équipements chinois des chaînes d’approvisionnement technologiques et à stimuler la production nationale. « Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que la FCC est devenue le centre de gravité des mesures de concurrence à l’égard de la Chine sous ce mandat de Trump », a déclaré Eric Sayers, de l’American Enterprise Institute à Washington.

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