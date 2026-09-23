Des législateurs américains proposent des réformes concernant l'outil utilisé pour interdire les équipements technologiques chinois

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Le président républicain de la commission de l'Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants des États-Unis et le principal représentant démocrate de cette commission présentent un projet de loi visant à réformer un outil essentiel de sécurité nationale utilisé par la Commission fédérale des communications (FCC) pour interdire les équipements technologiques chinois.

La “liste des produits visés” a été utilisée par la FCC pour interdire les drones, robots, routeurs, onduleurs et autres équipements provenant d’entreprises chinoises.

Les députés Brett Guthrie et Frank Pallone ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils présentaient un projet de loi bipartite visant à modifier les modalités d'ajout des produits à cette liste et à accorder davantage de poids aux autres agences gouvernementales.