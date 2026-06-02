Des législateurs américains proposent de supprimer la taxe d'accise de 12 % sur les poids lourds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires des législateurs aux paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

Mardi, deux sénateurs américains ont proposé de supprimer la taxe fédérale d'accise de 12 % sur les poids lourds, affirmant que cela pourrait stimuler les ventes de modèles plus récents et plus propres.

Le sénateur républicain Todd Young et la sénatrice démocrate Angela Alsobrooks ont souligné que cette taxe ajoute entre 15 000 et 30 000 dollars au coût d'un camion lourd, d'une remorque, d'un châssis de semi-remorque ou d'un tracteur neuf, et encourage la poursuite de l'utilisation de véhicules plus anciens .

Environ un cinquième des plus gros camions en circulation sont équipés de moteurs fabriqués avant 2010.

Mme Alsobrooks a déclaré que le projet de loi soutient « une industrie du transport routier moderne permettant l'adoption de camions plus récents, plus sûrs et plus économes en carburant ».

Cette taxe rapporte plus de 6 milliards de dollars par an, qui sont consacrés à la construction et à la réparation des routes. Le Congrès peine depuis des années à trouver de nouvelles sources de revenus pour la réparation des routes.

Les camionneurs sont également confrontés à une forte hausse des coûts du diesel en raison de la flambée des prix qui a suivi le début de la guerre en Iran.