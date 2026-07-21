Des législateurs américains exhortent Trump à agir contre les règles de l'UE en matière de technologie et suggèrent d'ouvrir des enquêtes commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les législateurs exhortent Trump à envisager des enquêtes commerciales au titre de l'article 301 et l'imposition éventuelle de droits de douane à l'encontre de l'UE

* La lettre conteste l'application probable de la DMA aux divisions cloud d'Amazon et de Microsoft

* La lettre critique les amendes que l'UE devrait infliger cette semaine à Google pour des violations présumées de la DMA

(Ajout des commentaires de la Commission européenne aux paragraphes 5, 6, 13 et 14) par Foo Yun Chee

Un groupe de 25 législateurs américains a écrit au président américain Donald Trump pour l'exhorter à prendre des mesures contre les règles européennes en matière de technologie, notamment en lançant des enquêtes commerciales, affirmant que les politiques numériques de l'UE visent injustement les géants américains de la technologie.

Dans une lettre consultée par Reuters, les législateurs se sont concentrés sur la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui vise à limiter le pouvoir d’Amazon

AMZN.O , d’Apple AAPL.O , de Booking Holdings BKNG.O , de ByteDance (propriétaire de TikTok), de Google GOOGL.O , de Meta Platforms META.O et de Microsoft MSFT.O .

“Nous vous écrivons pour attirer votre attention sur les nombreuses façons dont l’UE continue de se livrer à des actes, politiques et pratiques anticoncurrentiels, qu’elle utilise comme un outil d’extraction économique et de coercition réglementaire à l’encontre des entreprises américaines, et pour encourager votre administration à prendre des mesures décisives avant que l’UE ne renforce davantage ce régime anti-américain,” ont écrit les législateurs dans leur lettre.

La Commission européenne a nié toute discrimination à l’égard des entreprises américaines.

“En ce qui concerne nos règles, l’UE dispose du droit souverain de réglementer les activités économiques sur son territoire,” a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission.

“Cela s’applique bien sûr également à notre réglementation numérique, dans le cadre de laquelle nous continuerons à faire respecter nos règles de manière équitable et non discriminatoire – comme nous l’avons toujours fait,” a-t-il ajouté.

Les législateurs, tous républicains et dont sept sont membres de la sous-commission du commerce de la Chambre des représentants – parmi lesquels Adrian Smith, qui préside cette sous-commission –, ont déclaré que l’inclusion probable des divisions cloud d’Amazon et de Microsoft dans le champ d’application de la DMA “imposerait des contraintes réglementaires sans précédent auxquelles les concurrents européens et chinois du cloud ne seraient pas confrontés”.

Ils ont également critiqué l’amende infligée par les régulateurs de l’UE à Google, qui devrait être annoncée cette semaine pour des violations présumées de la DMA, estimant que cette sanction ne tenait pas compte des changements significatifs apportés par l’entreprise à son service de recherche.

Ils ont remis en cause la désignation par la Commission d’Apple, de Meta et d’Amazon comme gardiens au titre des règles de la DMA, alors que les géants chinois de la vente au détail Temu et AliExpress en sont exclus. Ces désignations dépendent du nombre d’utilisateurs en Europe.

“Si le dialogue ne débouche pas rapidement sur des résultats, les États-Unis devraient utiliser tous les outils à leur disposition, y compris, mais sans s’y limiter, l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974,” ont-ils déclaré, invoquant une loi sur les pratiques commerciales déloyales qui autorise les États-Unis à imposer des droits de douane ou à prendre d’autres mesures de rétorsion.

“Il est important de préciser que l’accès de l’UE au marché américain n’est pas garanti et peut être restreint si l’UE continue de mettre en œuvre des actes, des politiques et des pratiques discriminatoires dans le secteur numérique.”

Les législateurs ont cité à titre de comparaison l’accès sans entrave des entreprises européennes au marché américain.

La Commission a déclaré qu’un dialogue transatlantique sur le numérique était d’intérêt mutuel.

“Nous estimons qu’il existe un potentiel considérable pour approfondir la coopération sur un large éventail de questions numériques, y compris celles identifiées dans la déclaration conjointe UE-États-Unis, tout en respectant notre autonomie réglementaire,” a déclaré le porte-parole Regnier.