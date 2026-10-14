Des législateurs américains demandent à la FAA de mener une étude avant d'autoriser l'implantation d'un centre de drones Amazon près de Boston

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(Ajout d'un commentaire de la FAA et de précisions après le premier paragraphe)

par David Shepardson

Mercredi, un groupe de législateurs démocrates a exhorté l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à mener une nouvelle étude d’impact environnemental avant d’autoriser l’implantation d’un centre de livraison par drone Amazon Prime Air à environ 30 miles (48,28 km) à l’ouest de Boston.

Les sénateurs démocrates du Massachusetts Ed Markey et Elizabeth Warren, ainsi que les députés Jim McGovern et Lori Trahan, ont écrit à l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, pour demander une nouvelle étude après que les communautés ont fait part de leurs inquiétudes concernant le centre prévu à Westborough et son impact sur l’environnement et la qualité de vie des habitants, notamment en matière de pollution sonore, de santé, de sécurité et de vie privée.

La FAA a indiqué qu’elle répondrait directement aux élus. Amazon n’a pas immédiatement réagi.

Voici plus de détails:

* Le 28 septembre, un groupe de 15 États et un comté du Texas ont intenté lundi un procès contre la FAA concernant l'étude environnementale menée par l'agence sur les règles prévues pour la livraison commerciale de colis par drone.

* En juillet, l’agence avait publié une vaste étude environnementale autorisant les opérateurs de drones éligibles à déployer des flottes sans analyse environnementale spécifique au site.

* Les États — notamment New York, la Californie, le Massachusetts, le Wisconsin et le Michigan — ainsi que le comté de Harris, au Texas, ont déclaré que la FAA avait enfreint la loi en ne procédant pas à une analyse adéquate des impacts environnementaux potentiels liés à l’expansion des opérations de livraison de colis par drone.

* Des opérations de livraison par drone sont déjà en cours dans des États tels que la Californie, le Texas, l’Arkansas, la Floride et l’Utah, dans le cadre d’une procédure de dérogation.

* La FAA a déclaré l’année dernière que la suppression de l’obligation de dérogation “élargira considérablement les cas d’utilisation des technologies de drones dans des domaines tels que: l’industrie manufacturière, l’agriculture, la production d’énergie, la réalisation cinématographique et le transport de produits, y compris les médicaments vitaux”.

* L’étude environnementale de la FAA comprenait une analyse des impacts sonores liés à 1 150 livraisons par drone en moyenne au départ d’un seul centre de distribution. Les drones quitteraient ce centre et voleraient à une altitude inférieure à 400 pieds (121 mètres).