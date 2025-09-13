Des investisseurs de Nestlé demandent le départ du président, selon le FT

PHOTO DE FICHIER : Le président de Nestlé, M. Bulcke, assiste à l'assemblée générale annuelle de Nestlé à Ecublens

(Reuters) -Des investisseurs de Nestlé ont demandé la démission du président du géant suisse de l'agroalimentaire, Paul Bulcke, après le départ d'un deuxième directeur général en un peu plus d'un an, a rapporté le Financial Times samedi.

Des actionnaires du groupe ont déclaré au FT que le licenciement de l'ancien directeur général Laurent Freixe et la manière dont les enquêtes sur sa conduite ont été traitées ont exacerbé leurs inquiétudes sur la gouvernance de Nestlé et les ont amenés à remettre en question les prises de décision de Bulcke.

"Je ne pense pas que Bulcke partira avant avril, mais il aurait dû partir lorsque Mark Schneider [ancien directeur général de Nestlé ayant quitté le groupe en 2024] a été évincé", a déclaré au Financial Times Alexandre Stucki, fondateur d'AS Investment Management, qui représente des investisseurs familiaux fondateurs de Nestlé.

Nestlé n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le géant suisse de l'alimentation a brusquement licencié Laurent Freixe au début du mois de septembre pour avoir omis de révéler une relation amoureuse avec une subordonnée.

Le renvoi de Laurent Freixe est intervenu un an après le départ soudain de son prédécesseur, Mark Schneider, et deux mois et demi après que Paul Bulcke a déclaré qu'il quitterait ses fonctions l'année prochaine.

Un porte-parole de Nestlé a déclaré au Financial Times que les départs successifs des deux anciens directeurs généraux n'étaient pas liés et que la conduite de Laurent Freixe constituait une violation manifeste de son code de conduite.

Paul Bulcke, un ressortissant belge et suisse de 70 ans qui préside le conseil d'administration de Nestlé depuis avril 2017, a rejoint le groupe en 1979 et a occupé le poste de directeur général de la société de 2008 à 2016.

Le soutien à Paul Bulcke s'est estompé en raison des doutes sur la reprise de Nestlé après la pandémie, ont déclaré des investisseurs à Reuters en juillet, les volumes de ventes du plus grand fabricant mondial d'aliments emballés faiblissant en 2023 alors qu'il augmentait les prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières.

En avril, Paul Bulcke avait été réélu avec 84,8 % des voix, ce qui représente une baisse considérable par rapport aux près de 96 % qu'il avait obtenus en 2017.

(Reportage par Preetika Parashuraman à Bangalore; versin française Florence Loève)