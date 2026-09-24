Des informations sur des transactions de Morgan Stanley Asia ont fuité à la suite d'une pièce jointe envoyée par erreur dans un e-mail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kane Wu et Julie Zhu

Un banquier senior de Morgan Stanley spécialisé dans l' MS.N , chargé des sponsors financiers en Asie, a accidentellement divulgué leur portefeuille de projets dans un e-mail envoyé à des clients, selon six personnes proches du dossier.

Le banquier aurait joint par erreur la liste des projets en cours du groupe des investisseurs financiers dans un e-mail d'information hebdomadaire qu'il a envoyé à ses clients, ont indiqué ces sources.

“Morgan Stanley prend très au sérieux la confidentialité de ses clients. Nous avons immédiatement pris des mesures pour remédier à ce partage involontaire d'informations et nous continuons à collaborer avec les parties concernées”, a déclaré jeudi un porte-parocle de la banque de Wall Street dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.

Le banquier a par la suite retiré l’e-mail et présenté ses excuses pour cet incident, exhortant les destinataires à supprimer les copies de la pièce jointe et à s’abstenir de diffuser le document, selon une capture d’écran de l’e-mail consultée par Reuters.

La liste, datée du 21 septembre, contenait environ 60 opérations en cours (introductions en bourse, fusions-acquisitions et ventes en bloc) en Grande Chine, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, en Inde et dans la région EMEA.

Elle comprenait également plus de 50 opérations classées dans la catégorie “en cours de présentation” et près de 30 opérations classées comme “en attente”. Toutes ces opérations concernent des entreprises asiatiques.

La grande majorité des entreprises figurant sur la liste font partie des portefeuilles de grandes sociétés mondiales et régionales de capital-investissement et de capital-risque.

C’est Bloomberg qui a été le premier à faire état de cet incident mercredi en fin de journée.

La liste ne contenait aucun détail sur ces opérations, et bon nombre d’entre elles avaient déjà fait l’objet d’articles, selon certaines personnes ayant reçu l’e-mail.