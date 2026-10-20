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Des habitants de Tokyo envisagent d'intenter une action en justice contre GLP au sujet d'un projet de centre de données
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 08:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les habitants de Tokyo opposés à un projet de complexe logistique et de centre de données ont annoncé mardi la création d'un groupe de plaignants et prévoient d'intenter cette année une action civile contre GLP Japan afin de faire bloquer le projet.

* Il s'agit de la première action civile intentée au Japon contre un opérateur de centres de données

* Le projet de développement d'un centre de données de 3,63 millions de mégawatts à Akishima, à l’ouest de Tokyo, comprend trois bâtiments logistiques et huit bâtiments abritant des centres de données

* Les habitants craignent que le centre de données ne menace la faune, n'épuise leurs réserves d'eau, ne génère de la pollution et n'entraîne une forte augmentation de la consommation d'électricité

* Cette action en justice fait suite à des années de mobilisation qui, selon les habitants, n’ont pas fait changer GLP d’avis

* Elle met en évidence les tensions croissantes entre la volonté du Japon de développer ses infrastructures numériques et les préoccupations des riverains quant à l’impact environnemental et social de la construction de centres de données

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