Des géants chinois autorisés à préparer des commandes de puces IA H200 de Nvidia
Parmi ces conditions figure l'obligation, pour les entreprises concernées, de se fournir également en puces locales. Cette exigence vise à soutenir les capacités nationales de production de semi-conducteurs dans un contexte de tensions technologiques persistantes entre la Chine et les États-Unis. Ni Nvidia, ni les entreprises chinoises impliquées n'ont commenté officiellement ces informations pour l'instant.
À la suite de ces révélations, le titre Nvidia affiche une hausse de 1,7% en séance, tandis qu'Alibaba cède près de 2%. Ce développement intervient dans un climat où l'accès aux puces avancées reste un enjeu stratégique pour les acteurs technologiques chinois, confrontés à des restrictions américaines croissantes sur les exportations de composants critiques.
|187,3645 USD
|NASDAQ
|+1,37%
