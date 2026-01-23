 Aller au contenu principal
Des géants chinois autorisés à préparer des commandes de puces IA H200 de Nvidia
23/01/2026

Selon Bloomberg News, les autorités chinoises ont accordé un feu vert de principe à plusieurs grandes entreprises technologiques du pays, dont Alibaba, Tencent et ByteDance, pour entamer les préparatifs de commandes de puces H200 de Nvidia , dédiées à l'intelligence artificielle. Cette autorisation constitue une avancée significative, leur permettant de négocier les modalités de commande, notamment les volumes potentiels, tout en répondant à certaines conditions imposées par les régulateurs.

Parmi ces conditions figure l'obligation, pour les entreprises concernées, de se fournir également en puces locales. Cette exigence vise à soutenir les capacités nationales de production de semi-conducteurs dans un contexte de tensions technologiques persistantes entre la Chine et les États-Unis. Ni Nvidia, ni les entreprises chinoises impliquées n'ont commenté officiellement ces informations pour l'instant.

À la suite de ces révélations, le titre Nvidia affiche une hausse de 1,7% en séance, tandis qu'Alibaba cède près de 2%. Ce développement intervient dans un climat où l'accès aux puces avancées reste un enjeu stratégique pour les acteurs technologiques chinois, confrontés à des restrictions américaines croissantes sur les exportations de composants critiques.

