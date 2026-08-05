Des gains timides attendus à Wall Street après le rapport ADP

Les contrats à terme sur le S&P 500 ( 0,5%) et le Nasdaq 100 ( 0,2%) présagent de gains timides à l'ouverture de Wall Street ce mercredi, sur fond d'espoirs de négociations au Moyen-Orient et de créations d'emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé américain.

Des espoirs de négociations au Moyen-Orient

Le climat de marché bénéficie d'un apaisement des craintes géopolitiques. Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir "très bientôt", tout en avertissant que l'Iran serait "frappé très fort" en cas d'échec des négociations.

Selon le site d'information Axios, un accord provisoire de 60 jours serait actuellement discuté entre l'Iran et le Sultanat d'Oman afin de sécuriser le trafic maritime dans le détroit et de laisser du temps à des négociations plus larges.

"Si les parties continuent à s'accrocher à leurs exigences maximalistes, nous pourrions revenir à une atmosphère d'escalade intermittente, et nous pourrions rester coincés dans un état de non-paix et de non-guerre", prévient toutefois Samer Hasn, senior market analyst chez XS.com.

Des créations d'emplois sous les attentes, selon ADP

Le secteur privé américain n'a créé que 44 000 emplois en juillet, après 95 000 en juin, selon l'enquête du cabinet de services aux entreprises ADP. Ces créations de postes se révèlent ainsi inférieures au consensus, qui s'élevait à 68 000.

Plutôt de mauvais augure à deux jours du rapport mensuel du Département du Travail, ces chiffres, reflétant la faiblesse du marché du travail, pourraient conforter, au sein de la Fed, les membres hostiles à un durcissement de la politique monétaire.

Peu après la cloche, les opérateurs prendront également connaissance de l'indice PMI composite de S&P Global, puis de l'indice ISM non manufacturier, qui permettront aussi de jauger le dynamisme de l'économie américaine au cours du mois écoulé.

"Les indices PMI et ISM publiés aujourd'hui, ainsi que le rapport sur l'emploi de vendredi, devraient influencer les anticipations de politique monétaire", prévient Bas Kooijman, CEO et asset manager de DHF Capital.

"Des chiffres plus solides pourraient renforcer les anticipations d'un durcissement monétaire et soutenir les rendements obligataires ainsi que le dollar, tandis que des chiffres plus faibles pourraient orienter les anticipations vers une position moins restrictive", poursuit-il.

La saison des résultats se poursuit

En attendant, la saison des résultats se poursuit à un rythme soutenu. Eli Lilly a resserré à la baisse sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2026, mais uniquement en raison de charges exceptionnelles qui masquent en réalité un relèvement sous-jacent de ses objectifs.

Walt Disney a dévoilé un BPA ajusté en croissance plus forte que prévu au titre de son 3e trimestre 2025-2026, profitant d'une accélération de la fréquentation de ses parcs, du succès de Toy Story 5, ainsi que de la forte progression des audiences d'ESPN.

Uber Technologies a vu ses bénéfices ajustés augmenter d'un tiers au 2e trimestre. La plateforme de services précise avoir "gagné davantage de nouveaux utilisateurs au cours des douze derniers mois que sur toute autre période des cinq dernières années".

Parmi les publications de mardi soir, AMD a présenté des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes et des résultats solides, portés par la forte demande de puces destinées aux centres de données d'IA, sans toutefois enthousiasmer les investisseurs.

Pour ses premiers résultats en tant que société cotée, SpaceX a fait état d'une forte croissance de son chiffre d'affaires, portée par Starlink et ses activités liées à l'IA. Les investisseurs restent toutefois attentifs aux perspectives de rentabilité de ses nouveaux projets.