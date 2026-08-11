Des gains fragiles en vue à Wall Street à la veille de l'inflation

Après un léger tassement lundi, les principaux indices actions américains devraient se redresser timidement à l'ouverture, au vu des futures sur le S&P 500 ( 0,1%) et le Nasdaq 100 ( 0,3%), dans l'attente des chiffres de l'inflation mercredi et de nouvelles publications dans la tech.

"Le S&P 500 s'est négocié près de ses plus hauts historiques lundi, prolongeant sa reprise après la légère correction observée précédemment et atteignant la zone des 7 760 points au cours de la séance", rappelle Antonio Di Giacomo, analyste principal de marché chez XS.com.

Selon lui, l'indice continue de montrer sa force après que Wall Street a enregistré sa meilleure semaine depuis la mi-avril, soutenue par de solides bénéfices d'entreprises, une reprise des actions technologiques et un appétit renouvelé pour le risque chez les investisseurs.

"Cependant, la proximité des plus hauts historiques pourrait également déclencher des épisodes de prises de bénéfices et une plus grande sensibilité à toute donnée économique susceptible de modifier les attentes concernant les taux d'intérêt", prévient le professionnel.

Les regards tournés vers l'inflation cette semaine...

Aussi, le marché devrait se montrer attentif au prochain rapport sur l'inflation américaine, les estimations suggérant qu'elle pourrait se modérer, passant d'un rythme annuel de 3,5% en juin à 3,4% en juillet, tandis que l'inflation sous-jacente pourrait ralentir de 2,6% à 2,5%.

"Une inflation toujours élevée pourrait contraindre le marché à reconsidérer la possibilité de taux d'intérêt plus élevés pendant une longue période, faisant grimper les rendements du Trésor et réduisant partiellement l'attrait des valorisations actuelles des marchés boursiers", prévient Antonio Di Giacomo.

Outre l'indice des prix à la consommation, attendu mercredi avant l'ouverture, les prochains jours verront paraître l'indice des prix à la production, ainsi que les ventes de détail et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

... ainsi que vers des publications dans la tech

Sur le front des publications d'entreprises, une certaine accalmie est prévue cette semaine par rapport aux précédentes, mais les résultats de Cisco Systems et d'Applied Materials devraient particulièrement retenir l'attention, compte tenu de l'importance prise par le secteur technologique.

Selon Antonio Di Giacomo, ces résultats pourraient "offrir un éclairage supplémentaire sur la question de savoir si les investissements élevés liés à l'IA conservent suffisamment d'élan pour soutenir les attentes de croissance des grandes entreprises américaines".

L'analyste de XS.com pointe cependant les risques géopolitiques comme une variable importante pour Wall Street, rappelant le rebond des prix du pétrole lundi dans un contexte d'incertitude entourant le détroit d'Ormuz, de nature à compliquer le processus de désinflation aux États-Unis.

Dans l'actualité des valeurs ce mardi

Dans l'actualité des valeurs ce mardi, le géant des semi-conducteurs Intel a dévoilé les modalités de son augmentation de capital et a notamment décidé de porter de 15 à 20 MdsUSD le montant de l'opération pour faire face à une forte demande.

L'Agence de régulation des médicaments et produits de santé (MHRA) a fait part de son autorisation de l'Orforglipron (Foundayo) d'Eli Lilly, faisant du Royaume-Uni le premier pays d'Europe à approuver ce comprimé GLP-1 pour la gestion du poids et le diabète de type 2.

Cardinal Health a publié un BPA ajusté en croissance de 37% à 11,26 USD pour l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant ainsi nettement sa dernière fourchette cible, qui allait de 10,70 à 10,80 USD, et a indiqué viser un BPA compris entre 12,40 et 12,60 USD pour 2026-2027.