Des flux d'investissement "importants" iront vers les marchés du crédit en 2025 selon Muzinich & Co

(AOF) - "En 2025, la résilience des fondamentaux et les facteurs techniques favorables devraient soutenir les marchés du crédit", affirme Muzinich dans ses "Perspectives 2025". Le gérant estime que "les rendements plus élevés vont continuer à attirer les investisseurs", qui devraient adopter "une approche équilibrée en matière de duration", alors que la forme des courbes de crédit devrait retrouver une structure par terme plus normale. Pour lui, l’année pourrait être marquée par une "forte dispersion régionale".

L'Europe et les pays émergents vont être confrontés à "un contexte macroéconomique plus dégradé" et à une volatilité accrue, ce qui justifiera "la persistance d'une prime de spread par rapport au crédit américain".

Muzinich évoque plusieurs tendances "potentiellement négatives", parmi lesquelles "les politiques commerciales, la dynamique du marché du travail et les défis budgétaires", qui "vont probablement augmenter la volatilité et la dispersion des spreads de crédit" au cours de l'année.

"La quête de rendement restera le thème dominant et que l'amélioration des valorisations entraînera des flux d'investissement importants vers les marchés du crédit", conclut Muzinich. Ces marchés "offriront aux investisseurs des performances potentiellement attractives en 2025, en particulier par rapport aux actions dont les valorisations sont élevées".