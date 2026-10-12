Des étoiles plein les yeux, les analystes de Finaltis s'intéressent au spatial

Longtemps chasse gardée des Etats, l'espace s'ouvre aux entreprises privées. Avec la chute des coûts de lancement, les perspectives commerciales se multiplient, des télécommunications à l'intelligence artificielle. Une révolution qui attire désormais les investisseurs, à l'affût des sociétés cotées susceptibles d'en profiter.

Après l'intelligence artificielle, le spatial sera-t-il le prochain grand thème d'investissement à la mode ? Chez Finaltis, on semble en tout cas y croire. Lors d'un récent point de marché, l'équipe de gestion a consacré une partie de sa présentation aux opportunités offertes par cette industrie en pleine mutation.

Il faut dire que le secteur a bien changé. Longtemps chasse gardée des Etats, l'espace s'est ouvert aux entreprises privées, notamment grâce à SpaceX et ses fusées réutilisables.

Les chiffres donnent le vertige. À l'époque de la navette spatiale américaine, envoyer un kilogramme en orbite coûtait environ 54 000 dollars. Avec Falcon 9, la facture est tombée entre 2 000 et 3 000 dollars, selon Finaltis. Et ce n'est peut-être qu'un début : avec Starship, la société de gestion évoque un coût inférieur à 1 000 dollars, avec un objectif de moins de 100 dollars d'ici la fin de la décennie.

"On divise par 500. On peut dire que c'est un changement complet de paradigme", résume l'un des intervenants.

Des fusées aux data centers spatiaux

Cette chute des coûts ouvre des perspectives qui dépassent le transport spatial. SpaceX en donne déjà un aperçu avec Starlink, son réseau de satellites, mais aussi avec ses activités dans la défense et le renseignement.

Et demain ? Pourquoi ne pas installer des data centers directement dans l'espace ? L'idée commence à faire son chemin entre les oreilles des ingénieurs : l'énergie solaire pourrait ainsi alimenter les capacités de calcul nécessaires à l'intelligence artificielle. Finaltis envisage même que certaines opérations d'entraînement des modèles puissent être réalisées dans l'espace profond, avant d'en transmettre les résultats vers la Terre.

"Il faut se méfier des objectifs fous de SpaceX parce que, très souvent, avec du retard bien sûr, ils réalisent ce qu'ils souhaitaient délivrer", observe la société de gestion.

Cette domination américaine pose aussi la question de la souveraineté. Selon les chiffres présentés par Finaltis, SpaceX a réalisé 52% des lancements orbitaux mondiaux en 2025, représentant 85% de la masse mise en orbite. Une puissance industrielle d'autant plus stratégique que l'espace est désormais un enjeu militaire majeur, notamment pour les communications et le renseignement.

Trois géants états-uniens en première ligne

Pour les investisseurs, SpaceX apparaît comme le moyen le plus direct de profiter de cette révolution. Mais Finaltis appelle à la prudence. La société de gestion souligne les investissements considérables engagés par le groupe, évoquant 18 milliards de dollars de dépenses par trimestre. Elle envisage néanmoins de prendre une position "modeste" dans l'un de ses fonds, sans intégrer le titre directement dans ses mandats, compte tenu de sa volatilité potentielle.

De son côté, Alphabet, maison mère de Google, a investi 900 millions de dollars dans SpaceX en 2015, une participation aujourd'hui valorisée à 140 milliards de dollars selon Finaltis. Elle entretient également des liens commerciaux étroits avec le groupe, notamment à travers Google Cloud et les infrastructures terrestres de Starlink.

Enfin, Nvidia est aussi exposé au spatial : le spécialiste des semi-conducteurs développe des processeurs destinés au calcul embarqué dans l'espace, à travers sa gamme Nvidia Space Computing. Finaltis souligne également sa présence au capital de SpaceX, à la suite de l'intégration de xAI au groupe spatial.

D'autres pistes moins évidentes

Plus inattendu, la société de gestion s'intéresse aussi aux producteurs de gaz industriels. Linde et Air Liquide jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement des lanceurs, qui consomment de grandes quantités d'oxygène liquide, d'azote et d'hélium. "On est en train de passer en revue tous les sous-traitants de SpaceX pour voir comment on peut participer à ce décollage du spatial", reconnaît l'équipe de gestion.

Enfin, les analystes évoquent aussi Parker-Hannifin, un groupe américain spécialisé dans les technologies de mouvement et de contrôle, qui fabrique notamment des vannes haute pression, des raccords et des joints d'étanchéité, indispensables aux lanceurs soumis à des conditions extrêmes.

Finalement, l'idée n'est pas nécessairement de dénicher le prochain SpaceX, mais plutôt les entreprises susceptibles de profiter de l'essor du spatial avec un profil de risque plus modéré.