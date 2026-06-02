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Des États américains poursuivent l'administration Trump et TotalEnergies en justice suite à l'annulation d'un projet éolien offshore
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la plainte et du contexte; le ministère de la Justice a refusé de commenter)

Sept États américains, menés par New York, ont intenté mardi un procès contre l'administration Trump pour avoir annulé un important bail éolien offshore au large des côtes de New York en échange d'un engagement de son propriétaire à investir plutôt dans des projets liés aux énergies fossiles.

Le procès, intenté devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., conteste une décision prise le 23 mars par le ministère américain de l'Intérieur d'annuler un bail d'une filiale de la société française TotalEnergies TTEF.PA , de “rembourser” 795 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars à l'entreprise et d'obtenir de celle-ci l'engagement de ne pas développer de nouveaux projets éoliens offshore aux États-Unis.

Total a également accepté d’investir près d’un milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans une usine de GNL au Texas et dans des forages pétroliers et gaziers aux États-Unis. Cet accord s'inscrit dans une nouvelle stratégie au sein de l'effort global de l'administration visant à mettre un terme au développement de projets éoliens offshore américains, que le président Donald Trump a qualifiés de laids et coûteux. Son administration s'est efforcée d'augmenter la production nationale de combustibles fossiles et a abandonné les politiques soutenant le développement des énergies propres.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter cette action en justice.

Le projet, connu sous le nom d’Attentive Energy, aurait produit suffisamment d’électricité pour alimenter 1,3 million de foyers à New York et dans le New Jersey, ont affirmé les États. Les deux États misent sur le développement de l’éolien offshore pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants et réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Outre New York, les États plaignants comprennent le New Jersey, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le Rhode Island et le Vermont.

Selon la plainte, les États affirment que l'administration n'a pas suivi les procédures administratives appropriées et a détourné un fonds public réservé aux règlements judiciaires, alors qu'il n'y avait aucun litige entre les parties.

“Ce stratagème consistant à payer pour ne pas jouer, qui fait pression sur une entreprise étrangère pour qu’elle renonce à des projets éoliens offshore prévus aux États-Unis au profit du forage de gaz et de pétrole, constitue un abus scandaleux de l’argent des contribuables qui nuit à notre capacité à répondre à nos besoins énergétiques, à créer des emplois de qualité et à contribuer à garantir l’indépendance énergétique américaine tout en réduisant les émissions”, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué.

Les responsables du ministère de l’Intérieur et de TotalEnergies n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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