Des escrocs brésiliens, engrangeant des millions, ont utilisé des hypertrucages de Gisele Bundchen dans des publicités Instagram

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du porte-parole de Gisele Bundchen dans le sixième paragraphe) par Debora Ely

Au Brésil, un groupe d'escrocs présumés utilisant des publicités Instagram contenant des hypertrucages de la top-modèle Gisele Bundchen et d'autres célébrités semble avoir engrangé des millions de dollars grâce à la fraude en ligne, selon les enquêteurs de police.

Les autorités ont arrêté cette semaine quatre suspects liés à ce système et ont gelé des actifs dans cinq États dans le cadre d'une enquête qui a permis d'identifier plus de 20 millions de réais (3,9 millions de dollars) de fonds suspects par l'agence fédérale de lutte contre le blanchiment d'argent, la COAF.

Cette opération constitue l'une des premières tentatives au Brésil pour lutter contre l'utilisation croissante d'outils d'intelligence artificielle afin de manipuler des images et des vidéos de célébrités à des fins d'escroquerie en ligne. La Cour suprême du Brésil a statué en juin que les plateformes de médias sociaux pouvaient être tenues responsables des publicités à caractère criminel publiées par les utilisateurs si elles n'agissaient pas rapidement pour supprimer le contenu, même sans décision de justice. Le propriétaire d'Instagram, Meta META.O , a déclaré que sa politique interdisait les "publicités qui utilisent de manière trompeuse des personnalités publiques pour essayer d'escroquer les gens", et a déclaré qu'elle supprimait de telles publicités "lorsqu'elles sont détectées". La société a déclaré dans un communiqué qu'elle disposait de "systèmes spécialisés pour détecter les contenus exploitant des célébrités à des fins d'hameçonnage, qu'elle investit massivement dans des équipes de modération formées, qu'elle partage des conseils pour éviter les escroqueries et qu'elle offre des outils pour signaler les violations potentielles".

Un porte-parole de l'équipe de Gisele Bundchen a conseillé aux consommateurs de faire preuve de prudence face aux réductions inhabituelles dans les publicités mettant en scène des célébrités, de vérifier l'authenticité des offres par l'intermédiaire des canaux officiels de la marque ou de la célébrité, et de signaler les escroqueries potentielles aux autorités.

L'enquête annoncée cette semaine par les enquêteurs de police de l'État méridional du Rio Grande do Sul a débuté en août 2024 après qu'une victime a déclaré avoir été induite en erreur par une publicité Instagram montrant une vidéo deepfake de Gisele Bundchen faisant la promotion d'un produit de soin pour la peau.

Une autre publicité utilisait la ressemblance de la top-modèle pour promettre un lot de valises à gagner, les acheteurs devant payer des frais d'expédition pour des articles qui n'arrivaient jamais.

"Nous avons identifié que le groupe criminel avait réalisé une série d'autres escroqueries, impliquant des hypertrucages d'autres célébrités et de fausses plateformes de paris", a déclaré à Reuters Eibert Moreira Neto, chef de l'unité de lutte contre la cybercriminalité du Rio Grande do Sul.

Les enquêteurs engagent des poursuites pour blanchiment d'argent et fraude en ligne. Ils ont noté que la plupart des victimes avaient perdu de petites sommes, généralement inférieures à 100 reais (19 $), et n'avaient pas signalé les crimes.

Cela a créé une situation perverse dans laquelle les criminels jouissaient d'une sorte d'« immunité statistique ». Ils savaient que la plupart des gens ne les dénonceraient pas, et ils ont donc opéré à grande échelle sans crainte", a déclaré Isadora Galian, de l'unité de lutte contre la cybercriminalité, dans un communiqué.