Des équipes d'urgence interviennent à la suite d'une fuite d'ammoniac dans une usine d'engrais du Mississippi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long du texte, un commentaire de l'entreprise dans les paragraphes 4 et 5, modifie le mot-clé "slug" utilisé par les abonnés des médias)

Les équipes d'urgence sont intervenues mercredi à la suite d'une fuite de produits chimiques, probablement causée par une explosion, dans une usine d'engrais du centre du Mississippi, selon le gouverneur Tate Reeves et les médias. Aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat.

Un nuage de vapeur orange s'élevait au-dessus de l'usine, sur une photo du site publiée en ligne par la chaîne de télévision WJTV, une filiale de CBS News à Jackson, Mississippi, la capitale de l'État.

Le gouverneur a identifié le produit chimique en fuite comme étant de l'ammoniac anhydre, une substance toxique qui peut provoquer une irritation des yeux et des poumons.

Le fabricant d'engrais CF Industries CF.N a déclaré dans un communiqué que "tous les employés et entrepreneurs présents sur le site au moment de l'incident ont été retrouvés sains et saufs, et qu'aucun blessé n'a été signalé".

L'entreprise a déclaré avoir informé les autorités gouvernementales d'un "incident" survenu dans son complexe de Yazoo City vers 16 h 25 CT (2225 GMT).

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, Tate Reeves a indiqué que les autorités de l'État "réagissaient activement à la fuite d'ammoniac anhydre" à l'usine, située à environ 80,5 km au nord de Jackson.

"Les premiers rapports indiquent que la fuite est due à une explosion. Pour l'instant, aucun décès ou blessé n'a été signalé", a déclaré le gouverneur.

Le personnel du département de la qualité de l'environnement du Mississippi faisait partie des équipes dépêchées sur les lieux, a rapporté WJTV.

Le gouverneur a déclaré que les résidents vivant le long de deux rues voisines devaient être évacués, tandis que les autres habitants des environs étaient encouragés à s'abriter sur place.