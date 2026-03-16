Des entreprises européennes demandent à l'UE de clore une enquête antitrust sur Google

par Foo Yun Chee

Des éditeurs, start-ups et groupes technologiques européens ont exhorté les autorités anti-concurrence de l'Union européenne (UE) à clore une enquête de près de deux ans sur Google et ses prétendues pratiques favorisant ses propres services dans les résultats de recherche en ligne, ainsi qu'à infliger une amende au géant technologique, selon une lettre consultée par Reuters.

Dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE, consultée par Reuters et jusqu'alors non divulguée, le Conseil européen des éditeurs, l'Association européenne des médias magazine, l'Alliance européenne des technologies, EU Travel Tech et d'autres ont demandé que l'enquête mettant en cause la filiale d'Alphabet GOOGL.O soit close la semaine prochaine.

Ces organisations, parmi lesquels figurent Axel Springer, News Corp NWSA.O et Conde Nast, ont exhorté la Commission européenne, qui fait office d’autorité de surveillance de la concurrence de l’UE, à adopter une décision formelle de non-conformité à l’encontre d’Alphabet, comprenant une injonction de cessation et de s'abstenir, et à infliger une amende dissuasive.

L'enquête, lancée par la Commission européenne en vertu du règlement européen sur les marchés numériques (DMA), est en cours depuis le 25 mars 2024.

Les régulateurs de l'UE ont indiqué vouloir clore les dossiers relatifs au DMA dans un délai de 12 mois. Des poursuites ont été annoncées l'année dernière.

"La crédibilité de la Commission européenne est en jeu et il est important que les pressions constantes visant à affaiblir le DMA ne semblent pas avoir abouti", ont déclaré les auteurs de la lettre commune envoyée dimanche à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ainsi qu'aux commissaires européennes à la Concurrence et à la Technologie, respectivement Teresa Ribera et Henna Virkkunen.

"Chaque jour qui passe érode davantage la rentabilité des entreprises européennes, entravant leur capacité à investir et à croître, nombre d'entre elles étant déjà confrontées à des difficultés financières, voire à la faillite, sous le poids des agissements d'Alphabet", est-il ajouté dans la lettre.

La Commission européenne n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Google, qui a formulé diverses propositions pour apaiser ses concurrents et les autorités de régulation de l'UE depuis sa dernière mise en examen, n'a pas non plus répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Les concurrents de Google estiment que ces mesures sont insuffisantes. L'entreprise nie favoriser ses propres services dans les résultats de recherche en ligne.

(Rédigé par Foo Yun Chee; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)