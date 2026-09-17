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Des entreprises américaines spécialisées dans le « néocloud » se renforcent après la hausse des tarifs du cloud GPU décidée par Nebius
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 17:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des entreprises américaines spécialisées dans le néocloud progressent après l’annonce par Nebius NBIS.O d’une hausse des prix des services cloud GPU à la demande

** L'action NBIS a grimpé jusqu'à 11 % pour atteindre 232,85 dollars en début de séance; le titre s'affichait en hausse d'environ 2 % à 213,7 dollars

** Iren IREN.O , une autre entreprise du secteur, a gagné jusqu’à 8,3 % à 46,17 $; le titre s'affichait en hausse de près de 2,6 % à 43,7 $

** CoreWeave CRWV.O a brièvement progressé en pré-ouverture, mais a ensuite inversé la tendance pour s'échanger en baisse de 3,7 % après avoir dévoilé ses projets de lever 3 milliards de dollars via une émission d’obligations convertibles

** CRWV a déclaré continuer à conclure de nouveaux contrats de capacité de calcul à des prix plus élevés

** En tenant compte de l'évolution de la séance, NBIS affiche une hausse de 155,5 % depuis le début de l'année; CRWV et IREN progressent respectivement de 12,3 % et 15,7 %

Valeurs associées

COREWEAVE
80,4400 USD NASDAQ -3,49%
IREN LTD
43,3700 USD NASDAQ +1,76%
NEBIUS GROUP RG-A
213,8700 USD NASDAQ +2,15%
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