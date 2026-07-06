Des drones ukrainiens ont frappé la plus grande raffinerie de Russie, l'une des frappes les plus lointaines à ce jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du président ukrainien au paragraphe 5, et d'informations sur une entreprise technologique aux paragraphes 6 à 8)

Des drones ukrainiens ont frappé lundi la plus grande raffinerie de pétrole russe, située à Omsk, au cœur de la Sibérie, dans ce qui serait l'une des attaques à la plus longue portée de la guerre, a déclaré lundi l'armée de Kyiv. Les autorités locales russes ont confirmé cette frappe.

Dans un communiqué, l’état-major ukrainien a indiqué que la frappe avait provoqué un incendie à la raffinerie d’Omsk, située à environ 2 700 km (1 700 miles) du territoire contrôlé par l’Ukraine et à proximité de la frontière entre la Russie et le Kazakhstan.

Vitaly Khotsenko, gouverneur de la région d’Omsk, a déclaré que l’Ukraine avait attaqué la raffinerie et que les défenses aériennes russes avaient détruit la plupart des drones impliqués dans la frappe.

Il n’y a pas eu de victimes et les services d’urgence intervenaient sur place, a précisé Khotsenko dans un message publié sur l’application de messagerie russe MAX. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’était pas immédiatement connue.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, s’exprimant lors de son allocution vidéo nocturne, a qualifié cette attaque de "succès important pour les Forces armées ukrainiennes... La Sibérie est désormais elle aussi à portée des frappes de précision ukrainiennes".

La société ukrainienne de technologie de défense Fire Point a indiqué que ses drones FP-1 améliorés avaient mené l’attaque et a qualifié celle-ci de record pour les drones d’attaque "non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Jusqu’alors, la raffinerie de pétrole d’Omsk était restée hors de portée des drones ukrainiens".

"La raffinerie d’Omsk était l’une des deux seules raffineries du top 10 à n’avoir jamais été touchée par des drones ukrainiens", a déclaré Iryna Terekh, directrice générale de Fire Point, dans un communiqué.

"L’autre est la société pétrochimique d’Angarsk, dans l’oblast d’Irkoutsk. Toutes deux sont situées au-delà de l’Oural. On comptait sur elles pour équilibrer la crise du carburant après la campagne réussie menée par les forces de défense ukrainiennes."

Des sources ont indiqué à Reuters que la raffinerie d’Omsk de l’ SIBN.MM , détenue par Gazpromneft, avait traité environ 23 millions de tonnes métriques l’année dernière, soit environ 460 000 barils par jour. L’Ukraine a intensifié sa campagne de frappes contre les raffineries de pétrole russes, provoquant parfois de graves pénuries de carburant dans les 11 fuseaux horaires du pays. Outre Omsk, l’armée ukrainienne a frappé cette nuit les ports russes d’Oust-Louga et de Vysotsk , qui gèrent les exportations de pétrole vers la mer Baltique, ainsi que des cibles dans les régions de Kalouga et de Iaroslavl, ont indiqué les gouverneurs locaux. En Crimée, que la Russie a saisie et annexée de l’Ukraine en 2014, une femme a été tuée lors d’une frappe sur le port de Kertch, ont indiqué les autorités mises en place par la Russie. Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule, a subi une coupure d’électricité, ont-elles ajouté.