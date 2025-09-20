 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 860,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des drones ukrainiens frappent des sites pétroliers russes
information fournie par Reuters 20/09/2025 à 15:51

Des drones ukrainiens ont bombardé plusieurs stations de pompage servant à alimenter les terminaux d'exportation de pétrole russe dans le port de Novorossiïsk, sur la mer Noire, a déclaré samedi un responsable du SBU, les services de sécurité ukrainiens.

Ces stations font partie du réseau de l'oléoduc Kouibychev-Tikhoretsk et se trouvent dans les régions de Volgograd et de Samara, en Russie, a dit ce responsable à Reuters.

(Tom Balmforth, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,61 USD Ice Europ -1,35%
Pétrole WTI
62,64 USD Ice Europ -1,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank