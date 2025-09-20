Des drones ukrainiens frappent des sites pétroliers russes

Des drones ukrainiens ont bombardé plusieurs stations de pompage servant à alimenter les terminaux d'exportation de pétrole russe dans le port de Novorossiïsk, sur la mer Noire, a déclaré samedi un responsable du SBU, les services de sécurité ukrainiens.
Ces stations font partie du réseau de l'oléoduc Kouibychev-Tikhoretsk et se trouvent dans les régions de Volgograd et de Samara, en Russie, a dit ce responsable à Reuters.
(Tom Balmforth, version française Bertrand Boucey)
