Des drones navals ukrainiens frappent des ports russes, dit une source à Kyiv

Des drones navals ukrainiens ont frappé mercredi les ports russes de Novorossiïsk et Touapsé, a déclaré jeudi une source des services de renseignement ukrainiens.

Ces attaques ont entraîné la suspension des opérations sur un site de pompage de Transneft, monopole du transport de pétrole par oléoducs en Russie, et d'un terminal pétrolier du consortium d'oléoducs de la Caspienne, a précisé cette source.

L'Ukraine s'efforce depuis des semaines de cibler les installations énergétiques de la Russie pour affaiblir son effort de guerre, aussi bien en termes d'approvisionnement de son armée sur le front qu'en ressources économiques via les exportations.

(Max Hunder, Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)