Des drones navals ukrainiens frappent des ports russes, dit une source à Kyiv
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:04

Des drones navals ukrainiens ont frappé mercredi les ports russes de Novorossiïsk et Touapsé, a déclaré jeudi une source des services de renseignement ukrainiens.

Ces attaques ont entraîné la suspension des opérations sur un site de pompage de Transneft, monopole du transport de pétrole par oléoducs en Russie, et d'un terminal pétrolier du consortium d'oléoducs de la Caspienne, a précisé cette source.

L'Ukraine s'efforce depuis des semaines de cibler les installations énergétiques de la Russie pour affaiblir son effort de guerre, aussi bien en termes d'approvisionnement de son armée sur le front qu'en ressources économiques via les exportations.

(Max Hunder, Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
68,60 USD Ice Europ -0,68%
Pétrole WTI
64,26 USD Ice Europ -0,73%
© 2025 Thomson Reuters.

