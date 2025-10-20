Des données prometteuses dans les TNE-GEP pour Sanofi
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 09:45
Ces données soulignent selon lui le potentiel thérapeutique prometteur d'AlphaMedix en tant que pionnier de la nouvelle classe des alphathérapies ciblées contre les TNE-GEP, l'essai ayant satisfait l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité.
Les nouvelles données ont ainsi démontré des réponses prolongées et cliniquement significatives chez les patients atteints de TNE-GEP non résécables ou métastatiques préalablement traités ou non par radiothérapie interne vectorisée.
'Il s'agit du premier essai de phase 2 à évaluer l'alphathérapie ciblée au plomb-212, soulignant son potentiel à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans des cancers rares et difficiles à traiter', souligne le géant français de la santé.
Valeurs associées
|86,1500 EUR
|Euronext Paris
|-0,32%
A lire aussi
-
La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer