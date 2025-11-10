Des données post-hoc positives pour le Wegovy de Novo Nordisk
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 15:32
Ces résultats ont montré que le sémaglutide 2,4 mg était associé à une réduction des lésions hépatiques chez les adultes atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique), même à de faibles niveaux de perte de poids.
Sur un spectre de seuils de perte de poids, l'analyse post-hoc a montré que l'injection de Wegovy était associée à la résolution des lésions hépatiques, tandis que les améliorations de la cicatrisation hépatique avaient tendance à favoriser le sémaglutide 2,4 mg.
'Une analyse secondaire supplémentaire a révélé que le sémaglutide 2,4 mg, par rapport au placebo, a montré des améliorations à la fois des lésions hépatiques et de la cicatrisation hépatique à travers des âges, sexes, races et ethnies variés', ajoute le groupe danois.
