Des données positives sur 2,5 ans dans l'IgAN pour Novartis

Novartis fait part des résultats finaux de son étude de phase III ALIGN sur 2,5 ans, montrant un ralentissement cliniquement significatif du déclin de la fonction rénale avec Vanrafia (atrasentan) par rapport au placebo chez les adultes atteints de néphropathie à IgA (IgAN). Ces résultats ont été publiés dans The Lancet et présentés au Congrès de l'Association européenne du rénal (ERA).

Le changement estimé du taux de filtration glomérulaire (eGFR) par rapport à la valeur de référence favorisait Vanrafia, accompagné de réductions soutenues des protéines dans l'urine jusqu'à la fin du traitement. Les bénéfices étaient constants selon les différentes mesures de la fonction rénale et chez les patients recevant également des inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2).

"ALIGN renforce le potentiel de Vanrafia comme thérapie fondamentale pour l'IgAN et notre engagement à faire progresser la protection rénale à long terme grâce à une innovation continue", commente Ruchira Glaser, responsable mondiale du développement cardiovasculaire, rénal et métabolique chez Novartis.

La sécurité était cohérente avec les études précédentes, avec des effets indésirables similaires à ceux observés avec le placebo et aucun nouveau signal de sécurité observé. Vanrafia ayant reçu une approbation accélérée aux États-Unis et en Chine pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints d'IgAN en 2025, Novartis prévoit d'utiliser ces données pour soutenir une demande d'approbation traditionnelle en 2026.