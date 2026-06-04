 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des données positives sur 2,5 ans dans l'IgAN pour Novartis
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 12:50

Novartis fait part des résultats finaux de son étude de phase III ALIGN sur 2,5 ans, montrant un ralentissement cliniquement significatif du déclin de la fonction rénale avec Vanrafia (atrasentan) par rapport au placebo chez les adultes atteints de néphropathie à IgA (IgAN). Ces résultats ont été publiés dans The Lancet et présentés au Congrès de l'Association européenne du rénal (ERA).

Le changement estimé du taux de filtration glomérulaire (eGFR) par rapport à la valeur de référence favorisait Vanrafia, accompagné de réductions soutenues des protéines dans l'urine jusqu'à la fin du traitement. Les bénéfices étaient constants selon les différentes mesures de la fonction rénale et chez les patients recevant également des inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2).

"ALIGN renforce le potentiel de Vanrafia comme thérapie fondamentale pour l'IgAN et notre engagement à faire progresser la protection rénale à long terme grâce à une innovation continue", commente Ruchira Glaser, responsable mondiale du développement cardiovasculaire, rénal et métabolique chez Novartis.

La sécurité était cohérente avec les études précédentes, avec des effets indésirables similaires à ceux observés avec le placebo et aucun nouveau signal de sécurité observé. Vanrafia ayant reçu une approbation accélérée aux États-Unis et en Chine pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints d'IgAN en 2025, Novartis prévoit d'utiliser ces données pour soutenir une demande d'approbation traditionnelle en 2026.

Valeurs associées

NOVARTIS
114,980 CHF Swiss EBS Stocks +1,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.06.2026 12:53 

    (Actualisé avec Amazon, 3D Systems, RTX Corp et cours d'avant-Bourse pour CrowdStrike) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,43% pour le Dow Jones .DJI mais en ... Lire la suite

  • Des véhicules blindés des forces gouvernementales patrouillent à Mogadiscio en Somalie, le 4 juin 2026 ( AFP / - )
    Crise politique en Somalie: longues heures d'intenses combats à Mogadiscio
    information fournie par AFP 04.06.2026 12:32 

    Les forces gouvernementales et l'opposition se sont affrontées dans d'intenses combats de mercredi soir à jeudi matin à Mogadiscio, aggravant la crise politique qui sévit dans ce pays pauvre et instable depuis des décennies. Des nuages de fumée liés aux combat ... Lire la suite

  • Bourse de Milan: malgré une valorisation record, les retraits de cote dépassent les IPO, révélant une transformation structurelle des marchés européens. ( crédit photo : Getty Images )
    Bourse de Milan: 30 retraits pour 21 IPO en 2025, un signal d’alarme européen?
    information fournie par Le Particulier 04.06.2026 12:30 

    Malgré une capitalisation boursière record, «Piazza Affari» voit son écosystème se contracter. Ce phénomène n’est pas propre à l’Italie et révèle une mutation profonde des marchés de capitaux au niveau européen. Sommaire: Un marché plus concentré, plus riche… mais ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, le 3 juin 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Le guide suprême dit que l'Iran a infligé un "revers cuisant" à ses ennemis
    information fournie par AFP 04.06.2026 12:25 

    Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a assuré jeudi que les Etats-Unis et Israël avaient subi un "revers cuisant" dans la guerre contre son pays, au moment où les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit patinent. Son message a ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
79 +10,88%
CAC 40
8 219,6 +0,85%
SOITEC
151,55 -8,54%
Pétrole Brent
96,28 -1,14%
2CRSI
53,1 -4,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank