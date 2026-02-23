 Aller au contenu principal
Des données positives présentées pour l'obefazimod d'Abivax
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:20

Abivax fait part de nouvelles données précliniques et cliniques sur l'obefazimod, lors du 21e Congrès annuel de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO), venant renforcer les preuves scientifiques en faveur de son développement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Selon le groupe, les effets antifibrotiques de l'obefazimod ont été observés à la fois dans un modèle préclinique de fibroblastes humains et dans un modèle animal in vivo, suggérant un potentiel pour répondre à un besoin médical majeur non satisfait dans le traitement de la maladie de Crohn.

De plus, une analyse groupée des données de tolérance issues des essais d'induction ABTECT-1 et ABTECT-2 montre un profil de tolérance favorable, avec des taux d'événements indésirables graves émergents sous traitement et d'arrêt d'étude comparables à ceux du placebo.

Abivax ajoute qu'une réponse à l'obefazimod sur les symptômes a été observée dès la semaine 1 (1er point d'évaluation), avec une rémission des symptômes observée en semaine 2, dans une analyse groupée des essais ABTECT-1 et ABTECT-2.

Enfin, les données de biomarqueurs, issues des essais ABTECT-1 et ABTECT-2, indiquent une modulation à la hausse du miR-124 et une baisse des principales cytokines inflammatoires (IL-17A et IL-6) vers des niveaux d'homéostasie.

