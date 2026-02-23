Des données positives présentées pour l'obefazimod d'Abivax
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:20
Selon le groupe, les effets antifibrotiques de l'obefazimod ont été observés à la fois dans un modèle préclinique de fibroblastes humains et dans un modèle animal in vivo, suggérant un potentiel pour répondre à un besoin médical majeur non satisfait dans le traitement de la maladie de Crohn.
De plus, une analyse groupée des données de tolérance issues des essais d'induction ABTECT-1 et ABTECT-2 montre un profil de tolérance favorable, avec des taux d'événements indésirables graves émergents sous traitement et d'arrêt d'étude comparables à ceux du placebo.
Abivax ajoute qu'une réponse à l'obefazimod sur les symptômes a été observée dès la semaine 1 (1er point d'évaluation), avec une rémission des symptômes observée en semaine 2, dans une analyse groupée des essais ABTECT-1 et ABTECT-2.
Enfin, les données de biomarqueurs, issues des essais ABTECT-1 et ABTECT-2, indiquent une modulation à la hausse du miR-124 et une baisse des principales cytokines inflammatoires (IL-17A et IL-6) vers des niveaux d'homéostasie.
