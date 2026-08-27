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Des données de phase III positives dans l'EoE pour AstraZeneca et Amgen
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 09:31
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AstraZeneca fait part de résultats positifs de haut niveau pour l'essai de phase III CROSSING, évaluant Tezspire (tezepelumab), développé par le laboratoire britannique en collaboration avec son homologue américain Amgen, chez des patients atteints d'oesophagite éosinophilique (EoE).

L'EoE est un trouble inflammatoire chronique et progressif de l'oesophage, causé par l'épithélium, touchant plus de 470 000 personnes aux Etats-Unis, avec une prévalence qui a été multipliée par cinq depuis 2009. L'inflammation de l'oesophage peut entraîner une dysphagie, une impaction alimentaire et un rétrécissement oesophagien.

Dans l'essai CROSSING, les deux critères co-principaux portaient sur la rémission histologique, définie comme une faible proportion d'éosinophiles au pic dans le tissu oesophagien, et sur la fréquence et la gravité de la dysphagie, évaluées à l'aide du questionnaire de symptômes de dysphagie (DSQ).

Les résultats de l'étude ont montré des améliorations statistiquement et cliniquement significatives sur les deux critères co-primaires et tous les critères secondaires clés à la semaine 24, qui se sont maintenues jusqu'à la semaine 52 pour les deux doses testées.

Le profil de sécurité de Tezspire dans l'essai était généralement cohérent avec celui observé dans ses indications approuvées. Les résultats complets seront communiqués aux autorités de régulation et à la communauté scientifique lors d'une prochaine réunion médicale.

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