Des données de phase II encourageantes pour Bristol Myers Squibb et BioNTech dans le cancer du poumon

Bristol Myers Squibb et BioNTech annoncent de premiers résultats encourageants pour l'essai clinique international de phase II ROSETTA Lung-107 (NCT06841055), portant sur le pumitamig dans le cancer du poumon avancé après échec d'une immunothérapie associée à une chimiothérapie.

Cette étude évalue le pumitamig (BNT327/BMS986545), un immunomodulateur bispécifique expérimental ciblant PD-L1 et VEGF-A, en association avec le docétaxel, chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont la maladie a progressé pendant ou après un traitement de première ligne associant immunothérapie et chimiothérapie.

L'association du pumitamig et du docétaxel a montré des résultats encourageants dans les CBNPC de type épidermoïde ou non épidermoïde, quel que soit le niveau d'expression de PD-L1, avec un taux de réponse objective confirmé de 36,7% chez les patients dont la maladie a progressé pendant ou après une immunothérapie associée à une chimiothérapie.

Une survie médiane sans progression de 6,9 mois a été observée lors de cette première analyse. Le profil de sécurité était maîtrisable et cohérent avec celui observé dans les précédentes études internationales sur le pumitamig.

Ces résultats constituent le troisième ensemble de données issues d'une étude internationale de phase II sur le pumitamig dans le cancer du poumon et renforcent son potentiel d'amélioration des résultats thérapeutiques par rapport aux traitements de référence actuels.

Ces données ont été présentées le 25 octobre lors d'une communication orale de dernière minute (résumé LBA76) au congrès 2026 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), organisé à Madrid, en Espagne.