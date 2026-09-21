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Des données de phase 3 positives pour CagriSema (Novo Nordisk)
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 13:21
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En marge de sa journée investisseurs, Novo Nordisk annonce des résultats positifs issus des essais de phase 3 REIMAGINE 5 et REDEFINE 9 évaluant son médicament expérimental CagriSema, une association de cagrilintide et de sémaglutide, dans la perte de poids.

Dans l'étude REIMAGINE 5, menée auprès d'adultes atteints de diabète de type 2, CagriSema 1,0 mg/1,0 mg s'est montré supérieur au tirzépatide 5 mg en matière de perte de poids. A la 60e semaine, la perte de poids moyenne estimée a atteint 12,4% avec CagriSema, contre 9,1% avec le tirzépatide. CagriSema a également démontré sa non-infériorité en matière de réduction de l'HbA1c, avec une baisse de 1,71%, contre 1,67% pour le tirzépatide.

Dans l'étude REDEFINE 9, menée auprès d'adultes en situation de surpoids ou d'obésité, CagriSema a entraîné une perte de poids de 21% à la 68e semaine, contre 2% avec le placebo, atteignant ainsi son critère principal de supériorité. CagriSema a également permis des améliorations plus importantes que le placebo sur plusieurs critères secondaires prédéfinis, notamment la pression artérielle systolique, le rapport tour de taille/taille et le profil lipidique à jeun.

Dans les deux essais, CagriSema a été globalement bien toléré et son profil de sécurité s'est révélé conforme à celui observé lors des études précédentes.

"Les résultats de CagriSema sont très encourageants et démontrent la puissance de l'association du sémaglutide et du cagrilintide. A une dose de seulement 1,0 mg/1,0 mg, CagriSema permet une perte de poids supérieure à celle obtenue avec le tirzépatide 5 mg, tout en affichant de solides résultats dans l'obésité et le diabète de type 2", commente Martin Holst Lange, vice-président exécutif de la R&D et directeur scientifique de Novo Nordisk.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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