 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 700,00
+0,47%
Indices
Chiffres-clés

Des données de phase 2 positives dans Lyme pour Valneva
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 08:00

(Zonebourse.com) - Valneva fait état des données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de phase 2 en cours sur VLA15, son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin humain.

La société de vaccins revendique ainsi une forte réponse immunitaire chez les enfants et les adultes après la troisième vaccination annuelle de rappel, ainsi qu'une forte réponse anamnestique observée pour les six sérotypes.

'Aucun problème de sécurité observé dans toutes les tranches d'âge par le comité indépendant de surveillance des données, comme pour les précédents résultats de rappel', ajoute Valneva, pour qui ces données 'démontrent le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme'.

VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre Lyme, avec deux essais de phase 3 en cours. Les vaccinations de phase 3 ont été achevées et, sous réserve de données positives, son partenaire Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et dans l'UE en 2026.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre Lyme chaque année aux Etats-Unis et 132 000 cas sont signalés chaque année en Europe.

Valeurs associées

VALNEVA
3,4780 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:52 

    * ERAMET ERMT.PA a annoncé mardi la nomination d'Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d'information et des achats, à partir du 15 septembre 2025. * DERICHEBOURG DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant ... Lire la suite

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en hausse prudente, l'obligataire toujours au centre de l'attention
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:14 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture après une séance difficile la veille, marquée par des tensions sur l'obligataire, les investisseurs attendant également les données définitives sur le secteur privé ... Lire la suite

  • Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros sur Safran contre 235 euros. (crédit photo : Safran / Adrien Daste )
    Les changements de recommandations : Edenred, Safran
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:11 

    * EDENRED EDEN.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 48 euros. * SAFRAN SAF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros contre 235 euros.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank