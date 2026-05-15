Des directeurs généraux du secteur technologique invités au Capitole américain pour témoigner sur la sécurité des enfants en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des entreprises font face à une vague croissante de critiques aux États-Unis concernant la sécurité des enfants et des adolescents

* Au moins 20 États ont adopté l'année dernière des lois sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants

* Le Congrès américain a refusé d'adopter une législation complète réglementant les réseaux sociaux

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(Ajout de la date de l'invitation au paragraphe 2, et de la réponse "sans commentaire" de Snap au paragraphe 11) par Courtney Rozen

Les directeurs généraux de Meta META.O , d’Alphabet GOOGL.O , de TikTok et de Snap SNAP.N ont été invités à revenir au Capitole pour répondre aux questions des législateurs américains sur la sécurité en ligne des enfants, selon un assistant du Sénat. Le président de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, un républicain, a invité Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai d’Alphabet, Shou Zi Chew de TikTok et Evan Spiegel de Snap, a déclaré Hannah Akey, porte-parole de M. Grassley. M. Grassley a invité les directeurs généraux au début du mois de mai, a-t-elle précisé, et l’a annoncé aujourd’hui. Ces entreprises font face à des critiques croissantes aux États-Unis concernant la sécurité des enfants et des adolescents.

Si les directeurs généraux acceptent l'invitation à une audition, dont Axios a été le premier à faire état, cela permettrait aux membres de la commission judiciaire du Sénat d'interroger les dirigeants sur ces sujets en public.

Marsha Blackburn, du Tennessee, et Richard Blumenthal, du Connecticut, deux membres de la commission, s'efforcent de persuader leurs collègues de soutenir une législation exigeant que ces entreprises assument davantage de responsabilités quant à l'impact de leurs applications sur les enfants et les adolescents.

Le Congrès américain a jusqu'à présent refusé d'adopter une législation complète réglementant les réseaux sociaux, ce qui a incité les États à adopter leurs propres lois.

Au moins 20 États ont promulgué l'année dernière des lois sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, selon la National Conference of State Legislatures, une organisation non partisane qui suit l'évolution des projets de loi au niveau des États. Snap, Meta, Google (filiale d'Alphabet) et TikTok font chacun l'objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d'État de Californie , qui les accusent d'avoir conçu des plateformes addictives nuisant à la santé mentale des enfants. Meta et Google (Alphabet), propriétaire de YouTube, ont perdu la première affaire portée devant un jury en mars, ce qui a donné lieu à un verdict de 6 millions de dollars . TikTok et Snap ont conclu un accord avec le plaignant avant le procès. D'autres procès sont prévus pour l'été.

En mars, un jury de l'État du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 375 millions de dollars à titre de sanctions civiles, dans le cadre d'un procès portant sur des allégations d'exploitation des enfants et de sécurité des utilisateurs.

Les porte-parole de TikTok, de Google (filiale d'Alphabet) et de Meta n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant les invitations du Congrès. Le porte-parole de Snap a refusé de commenter.

Spiegel, Zuckerberg et Chew ont témoigné pour la dernière fois devant le Congrès en 2024, lorsque la même commission sénatoriale les avait interrogés sur l'escalade des menaces de prédation sexuelle sur leurs plateformes. Pichai a participé à quelques audiences du Congrès, dont une en 2021 sur la désinformation.

Pour Chew, de TikTok, ce serait la première fois qu'il témoignerait au Capitole depuis que le propriétaire chinois de l'entreprise, ByteDance, a finalisé un accord visant à séparer l'application américaine de ses activités mondiales. ByteDance a divulgué peu de détails sur cet accord, et une audition permettrait aux législateurs de poser des questions sur le rôle du président Donald Trump dans la scission et sur l'implication chinoise dans l'application américaine.

La coentreprise à capitaux américains a été créée pour éviter une interdiction de l'application de réseau social aux États-Unis.

Les États-Unis ont promulgué une loi en 2024 obligeant ByteDance à vendre l'application sous peine de la voir fermée sur le territoire américain.

Les craintes quant à la possibilité pour le gouvernement chinois d'accéder aux données des Américains ou de les surveiller via l'application ont poussé le Congrès à adopter cette loi. TikTok avait alors déclaré n'avoir partagé aucune donnée d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.