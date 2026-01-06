 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des directeurs généraux du secteur pétrolier devraient se rendre à la Maison Blanche dès jeudi pour discuter du Venezuela
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des directeurs généraux de compagnies pétrolières américaines devraient se rendre à la Maison Blanche dès jeudi pour discuter d'investissements au Venezuela, selon trois sources au fait de l'organisation.

Les détails et le calendrier de la réunion sont encore en cours de discussion, a déclaré l'une des sources.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
156,950 USD NYSE -4,30%
CONOCOPHILLIPS
97,600 USD NYSE -1,63%
EXXON MOBIL
121,730 USD NYSE -2,93%
Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,59 USD Ice Europ -1,91%
Pétrole WTI
57,02 USD Ice Europ -2,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank