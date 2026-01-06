Des directeurs généraux du secteur pétrolier devraient se rendre à la Maison Blanche dès jeudi pour discuter du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des directeurs généraux de compagnies pétrolières américaines devraient se rendre à la Maison Blanche dès jeudi pour discuter d'investissements au Venezuela, selon trois sources au fait de l'organisation.

Les détails et le calendrier de la réunion sont encore en cours de discussion, a déclaré l'une des sources.