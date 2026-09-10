Des députés républicains critiquent les liens commerciaux de Ford avec la Chine

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(Ajout d'un commentaire de la Maison Blanche et du cours de clôture de l'action Ford aux paragraphes 4 et 10)

par David Shepardson

Mercredi, les républicains du Congrès se sont joints aux critiques visant Ford Motor Co F.N concernant ses liens commerciaux avec des entreprises chinoises, après que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, eut vivement critiqué le deuxième constructeur automobile américain.

Dans une lettre adressée mardi au directeur général Jim Farley, M. Duffy a exhorté Ford à rompre ses liens avec les grandes entreprises chinoises, affirmant que les relations du constructeur automobile avec le fabricant chinois de batteries CATL 300750.SZ et les constructeurs automobiles Geely

0175.HK et BYD 002594.SZ suscitaient de « profondes inquiétudes ».

Le sénateur républicain Rick Scott a salué mercredi M. Duffy pour avoir « tiré la sonnette d’alarme concernant les liens risqués de Ford avec des entreprises (du Parti communiste chinois) ». La commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a publié sur X des commentaires de l’entreprise et des articles de presse concernant les relations commerciales de Ford avec des entreprises chinoises, sous le titre: « Ce que dit Ford vs ce qu’elle fait ».

Mais Ford a reçu un vote de confiance de la Maison Blanche, qui a publié sur X: « Ford est une GRANDE entreprise américaine et a fait un travail remarquable pour accroître ses investissements sur le territoire national et rapatrier sa production aux États-Unis. »

M. Duffy a déclaré que le ministère des Transports était « profondément alarmé » par le recours de Ford à une technologie sous licence de CATL dans son usine de Marshall, dans le Michigan, et a souligné que CATL figurait sur la liste du Pentagone des entreprises accusées d’avoir des liens avec l’armée chinoise.

Il a également critiqué la décision de Ford de ne pas transférer la production de la Lincoln Nautilus de Chine vers les États-Unis avant 2030, ce qui maintiendra l’entreprise dépendante de la fabrication chinoise pendant encore plusieurs années.

Le député républicain John Moolenaar, président de la commission sur la Chine, a félicité M. Duffy « d’avoir dénoncé la dépendance croissante de Ford envers des entreprises chinoises, notamment CATL et Geely ». M. Moolenaar a ajouté: « Ford devrait collaborer avec les alliés de notre nation, et non avec nos adversaires. »

Mardi, Ford a déclaré que la lettre de M. Duffy constituait une « tentative malavisée de faire la une des journaux ». L’entreprise a ajouté que « tandis que d’autres continuent d’importer des batteries chinoises, Ford investit pour fabriquer des batteries ici, aux États-Unis », précisant que « Ford est propriétaire de l’usine, en contrôle l’exploitation et emploie le personnel ».

Le président Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping dans le courant du mois. Les commentaires de M. Duffy interviennent alors que le Congrès fait pression pour renforcer l’interdiction des véhicules chinois aux États-Unis.

L’action Ford a clôturé en baisse de 4 % à la mi-journée, à 13,45 dollars. La semaine dernière, les grands constructeurs automobiles ont exhorté le Congrès à adopter cette interdiction avant la fin de l’année.

L’ambassade de Chine à Washington a répondu à la lettre de M. Duffy en déclarant: « La coopération commerciale normale entre les entreprises chinoises et américaines ne devrait pas être politisée. Nous exhortons la partie américaine à respecter les lois de l’économie de marché et le principe de concurrence loyale. »