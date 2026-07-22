Des députés démocrates interrogent Skadden sur l'accord conclu avec Trump, évoquant son intervention dans la cession de la participation d'Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Un groupe de députés démocrates américains a exigé mardi que le cabinet d’avocats Skadden Arps fournisse des détails supplémentaires concernant son accord avec le président Donald Trump portant sur la fourniture de 100 millions de dollars de services juridiques gratuits, notamment des informations sur son travail de conseil auprès du fabricant de puces Intel INTC.O concernant la cession d’une participation de près de 10 % au ministère américain du Commerce.

Dans une lettre, les législateurs ont insisté auprès de Jeremy London, associé gérant de Skadden, pour obtenir les documents relatifs à leur mission auprès d’Intel, faisant ainsi suite à leurs demandes précédentes d’informations adressées aux cabinets d’avocats ayant conclu des accords avec Donald Trump l’année dernière.

Intel a été poursuivi en justice plus tôt cette année par un actionnaire qui affirmait que cette cession de participation aux États-Unis était illégale et avait été imposée par la Maison Blanche. La plainte de l’actionnaire, actuellement en instance devant le tribunal fédéral du Delaware, indiquait qu’Intel avait été « informé par un conseiller juridique qui se trouvait lui-même en situation de conflit d’intérêts en raison de ses engagements pro bono envers le président ». Les sénateurs Richard Blumenthal (du Connecticut) et Adam Schiff (de Californie), ainsi que le député Jamie Raskin (du Maryland), ont déclaré dans la lettre de mardi que « les allégations graves d’irrégularités éthiques contenues dans la plainte de l’actionnaire d’Intel » et le refus antérieur de Skadden de remettre des documents « renforcent notre intérêt à comprendre les détails de votre accord avec le président Trump et de tous les services juridiques fournis par Skadden ».

Les législateurs ont demandé à Skadden de leur transmettre, avant le 4 août, l’ensemble des accords conclus avec la Maison Blanche ainsi qu’une liste de toutes les agences fédérales pour lesquelles le cabinet a travaillé. Ils souhaitent également obtenir « une explication détaillée démontrant en quoi les conseils prodigués par Skadden à Intel dans le cadre de sa transaction avec l’administration Trump ne constituaient pas une violation des règles de déontologie ».

Un porte-parole de Skadden n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole d’Intel a refusé de s’exprimer.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a qualifié l’accord avec Intel de « bonne affaire pour les contribuables » et a critiqué les démocrates pour ne pas reconnaître « comment le président Trump a sauvé une entreprise américaine emblématique, essentielle pour notre secteur national de fabrication de semi-conducteurs ». Skadden faisait partie des neuf grands cabinets d’avocats qui s’étaient engagés à consacrer au total 940 millions de dollars à des missions pro bono en faveur de causes soutenues par Trump, afin d’éviter une répression de la Maison Blanche à l’encontre des cabinets que le président avait accusés de discrimination raciale et d’agir à l’encontre des intérêts du pays. En septembre, Blumenthal, Schiff et Raskin avaient déjà demandé à Skadden de leur fournir les documents relatifs à toute mission réalisée pour le compte du gouvernement américain, à la suite d’informations selon lesquelles Skadden et d’autres cabinets fournissaient des services juridiques au ministère du Commerce. Dans sa réponse, Skadden n’a pas précisé s’il avait fourni des prestations gratuites ou rémunérées au gouvernement. Le cabinet a indiqué dans une lettre datée du 7 octobre qu’il choisissait ses clients « dans le respect des normes éthiques les plus strictes du barreau ».

Cette lettre « n’a pas nié que Skadden ait effectué des prestations juridiques à titre gracieux pour une agence gouvernementale », ont déclaré mardi les élus démocrates. Dans le cadre de l’accord conclu entre Intel et l’administration Trump, les États-Unis ont acquis une participation de 9,9 % dans Intel pour 8,9 milliards de dollars, à un cours de bourse réduit. Skadden a représenté Intel dans une série d’affaires très médiatisées ces dernières années, notamment une transaction de 11 milliards de dollars avec Apollo Global Management

APO.N concernant le site de production d’Intel en Irlande.

Intel et le ministère du Commerce ont chacun demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte des actionnaires. Dans un mémoire déposé devant le tribunal, Intel a déclaré que la plainte ne démontrait pas que l’accord conclu entre Skadden et Trump « ait donné lieu à un conflit d’intérêts invalidant, ni que Skadden ait effectivement fourni des conseils conflictuels aux administrateurs d’Intel ».

Le texte intégral de la plainte des actionnaires a été rendu public le mois dernier. Skadden n’est pas partie à cette affaire.