Des députés démocrates demandent l'ouverture d'une enquête sur les publicités du gouvernement américain mettant en scène Trump

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par David Shepardson

Deux élus démocrates ont demandé jeudi l'ouverture d'enquêtes indépendantes concernant des spots télévisés financés par les contribuables mettant en scène le président Donald Trump et diffusés peu avant les élections législatives de novembre.

Le député Jamie Raskin, chef de file démocrate au sein de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, et le député George Whitesides ont demandé au Government Accountability Office (GAO) et au Bureau du conseiller spécial (Office of Special Counsel) de déterminer si l’utilisation de fonds publics était illégale.

Les élus démocrates ont déclaré en début de semaine que la Maison Blanche avait transféré 20 millions de dollars provenant des fonds du ministère de la Sécurité intérieure pour diffuser ces spots, dont l'un ressemble fortement à un spot de campagne de Trump pour 2024.

Des experts en éthique et des législateurs des deux partis ont critiqué ces trois spots diffusés à l’échelle nationale, qui célèbrent un « âge d’or de l’Amérique » et sont diffusés cinq semaines avant les élections de mi-mandat .

« Ces spots constituent une utilisation illégale des deniers publics, comme le démontre peut-être le mieux le fait qu’ils sont pratiquement identiques à ceux que Donald Trump a utilisés lors de sa campagne présidentielle de 2024, et qu’ils reprennent en effet les mêmes images et le même message idéologique maladroit », ont écrit Raskin et Whitesides dans une lettre consultée par Reuters, qualifiant ces spots de « propagande préélectorale désespérée ».

Trump a défendu ces publicités mercredi.

« Je ne me présente pas aux élections », a-t-il déclaré. « Si quelqu’un dit que c’est mal, je paierai volontiers la somme due. Mais ce sont des publicités pour le pays… Je ne fais pas la promotion d’un candidat. Je ne fais pas ma propre promotion, car je ne me présente pas aux élections. »

Des législateurs se sont interrogés sur l’utilisation éventuelle de fonds publics pour promouvoir Trump sur le plan politique, tandis que d’autres détracteurs estiment que ces spots pourraient enfreindre des restrictions de longue date concernant la propagande gouvernementale et l’activité politique.

L’association Public Citizen a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications (FCC), arguant que ces spots constituent des publicités de campagne qui ne devraient pas être produites ni diffusées à l’aide des deniers publics.

Le président de la FCC, Brendan Carr, un républicain nommé à ce poste par Trump, a déclaré mercredi que ces publicités étaient appropriées.

Dans l’une d’elles, Trump déclare que « l’Amérique ne sera jamais un pays communiste » tandis qu’un chœur répète les mots « aimez-moi ». Une autre associe des images du Mont Rushmore à des séquences montrant Trump vantant un « âge d’or de l’Amérique ».

Une troisième décrit une « bataille finale » contre l’« État profond » et ressemble fortement à l’une des publicités de campagne de Trump pour 2024.

Les publicités se terminent par une mention indiquant qu’elles ont été financées par le gouvernement américain.