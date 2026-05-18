Des députés américains proposent une redevance annuelle de 130 dollars sur les véhicules électriques pour financer la réfection des routes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, un commentaire d'une association environnementale, ainsi que des détails supplémentaires aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Les législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis ont proposé un projet de loi bipartite qui imposerait aux véhicules électriques de s'acquitter d'une redevance de 130 dollars par an pour financer la réparation des routes, et de 35 dollars pour certains modèles hybrides rechargeables.

La Chambre travaille actuellement sur un projet de loi quinquennal de réautorisation des autoroutes qui allouerait 580 milliards de dollars avant l'expiration de la loi actuelle, le 30 septembre. La plupart des recettes destinées aux réparations routières financées par le gouvernement fédéral proviennent des taxes sur le diesel et l'essence, que les véhicules électriques ne paient pas.

La loi prévoit une augmentation des redevances de 5 dollars par an à partir de 2029, pour atteindre un total de 150 dollars pour les véhicules électriques et de 50 dollars pour les véhicules rechargeables.

La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants américaine devrait examiner jeudi le projet de loi présenté par le président républicain de la commission, Sam Graves, et le principal démocrate, Rick Larsen.

Certains États imposent des redevances aux véhicules électriques afin de couvrir les coûts de réparation des routes. Au cours des trois dernières décennies, le Congrès a choisi de ne pas augmenter les taxes sur les carburants pour financer les coûts croissants de réparation des routes. En février 2025, certains sénateurs républicains ont proposé une taxe de 1 000 dollars sur les véhicules électriques pour financer les coûts de réparation des routes.

Le Sierra Club, une organisation environnementale, a critiqué ce projet de loi, affirmant qu'il réduirait le financement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et qu'il "prévoit une taxe irresponsable pour les conducteurs de véhicules électriques et d'hybrides rechargeables".

Le projet de loi chargerait également le ministère américain des Transports de publier, dans un délai de deux ans, des réglementations visant à établir des normes de sécurité basées sur les performances pour les bus, camions et autres véhicules commerciaux autonomes. Il ne s'appliquerait pas aux voitures particulières et prévaudrait sur les lois des États.

Le projet de loi exigerait que les bus scolaires autonomes transportant de jeunes élèves soient accompagnés d’un opérateur humain.

L'année dernière, l'Electrification Coalition, un groupe de défense des véhicules électriques, a fait valoir qu'une taxe de 250 dollars sur les véhicules électriques était injuste, étant donné qu'un véhicule à essence moyen ne paie que 88 dollars par an en taxes fédérales sur l'essence.

Depuis 2008, plus de 275 milliards de dollars – dont 118 milliards provenant de la loi sur les infrastructures de 2021 – ont été transférés du fonds général pour financer la réfection des routes.

Compte tenu des élections législatives de novembre, certains législateurs estiment qu'il sera difficile de parvenir à un accord sur le financement avant le 30 septembre.