Des croquettes médicaments pour chats malades mais récalcitrants
information fournie par AFP 25/09/2025 à 11:57

L'entreprise de santé animale Virbac présente des croquettes enrobées de médicament, annoncées comme une première mondiale, pour faciliter le traitement des chats atteints de maladie rénale chronique (MRC) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'entreprise de santé animale Virbac présente des croquettes enrobées de médicament, annoncées comme une première mondiale, pour faciliter le traitement des chats atteints de maladie rénale chronique (MRC) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'entreprise française de santé animale Virbac a présenté jeudi des croquettes enrobées de médicament, annoncées comme une première mondiale, pour faciliter le traitement des chats atteints de maladie rénale chronique (MRC).

La MRC touche de nombreux chats de compagnie: plusieurs études citées par Virbac ou d'autres fabricants d'aliments pour animaux estiment qu'environ un tiers des félins de plus de huit ans sont concernés.

S'il existe des traitements, ils ne sont pas toujours bien suivis. Beaucoup de chats se montrent récalcitrants à avaler les cachets et les propriétaires peuvent être tentés de renoncer, jusqu'à 40 à 50%, selon une étude réalisée par Virbac auprès de 300 vétérinaires de trois pays européens.

Les croquettes médicaments, fabriquées sur les sites de Carros (Alpes-Maritimes) et Vauvert (Gard), sont composées d'un mélange alimentaire spécifique et enrobées d'un médicament vétérinaire validé.

Disponibles uniquement sur ordonnance, dans les cabinets des vétérinaires, elles doivent être mises sur le marché dans près de 30 pays européens d'ici à la fin de l'année.

Fondé en 1968 par un vétérinaire niçois, Virbac est un laboratoire pharmaceutique français dédié exclusivement à la santé animale, coté en bourse depuis 1985. Le Groupe emploie plus de 6.400 personnes dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2024.

