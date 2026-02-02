Des cas de rougeole entraînent une mise en quarantaine et d'autres mesures dans les locaux de l'ICE au Texas, selon le ministère de la Sécurité intérieure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Deux cas de rougeole confirmés parmi les détenus d'un centre ICE au Texas

*

Un démocrate texan appelle à la fermeture du centre de traitement des demandes d'immigration de Dilley

*

L'ICE a été en première ligne de la politique d'immigration dure de Trump

(Ajout du commentaire d'un législateur texan aux paragraphes 5 et 6)

Les responsables de l'immigration américaine ont mis en quarantaine certains migrants et interrompu "tout mouvement" après que deux cas de rougeole ont été confirmés parmi les détenus de son installation dans le sud du Texas, a déclaré lundi le ministère de la Sécurité intérieure.

Les cas au centre de traitement des demandes d'immigration de Dilley ont été confirmés par le département de la santé de l'État samedi, a indiqué le ministère de la Sécurité intérieure, ajoutant que "tous les détenus reçoivent les soins médicaux appropriés".

"Le corps des services de santé de l'ICE a immédiatement pris des mesures pour mettre en quarantaine et contrôler la propagation et l'infection, en cessant tout mouvement à l'intérieur du centre et en mettant en quarantaine toutes les personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec les personnes infectées", a écrit le ministère, ajoutant que le personnel médical continuerait à surveiller la situation et à prendre des mesures pour prévenir d'autres infections.

Les deux cas du Texas surviennent dans un contexte d'augmentation des cas de rougeole dans tout le pays, y compris ailleurs dans l'État et en Caroline du Sud, qui a connu jusqu'à présent la plus importante épidémie au niveau de l'État , avec plus de 800 infections.

Le représentant américain Joaquin Castro, un démocrate du Texas, a déclaré que l'établissement devait être fermé immédiatement.

"En raison de l'étroitesse des locaux, de l'absence de réponse médicale rapide et de moyens, et du manque d'expertise pour des maladies telles que la rougeole, Dilley n'est pas équipé pour lutter contre une éventuelle propagation", a-t-il déclaré.

En 2025, le Texas a été à l'origine d'une augmentation du nombre de cas de rougeole au niveau national, avec 762 infections. Les États-Unis ont ainsi enregistré leur plus importante épidémie depuis que la maladie a été déclarée éliminée du pays en 2000. L'épidémie a été déclarée terminée en août.

Le centre ICE de Dilley, géré par la société privée CoreCivic CXW.N , a été ouvert en 2014 pour héberger les familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il devait fermer sous l'administration Biden, mais a été de nouveau engagé l'année dernière par le président américain Donald Trump dans le cadre de sa politique de répression de l'immigration.

L'installation a été la toile de fond d'un certain nombre d'affaires d'immigration très médiatisées, y compris la récente détention d'un garçon de 5 ans et de son père, qui ont été relâchés à leur domicile dans la banlieue de Minneapolis à la suite d'une ordonnance d'un juge.

Le porte-parole de Castro a déclaré plus tôt que le couple avait subi un examen médical complet en quittant Dilley samedi soir, et que Castro et son personnel du Congrès qui a visité l'installation la semaine dernière ont été vaccinés contre la rougeole.

"L'accès aux soins médicaux n'est pas fiable et les bébés, les enfants, les femmes et les hommes malades et souffrants sont victimes d'un mépris négligent. Soyons clairs: l'ICE est entièrement responsable de ces conditions", a déclaré le porte-parole de Castro plus tôt ce lundi, ajoutant que le bureau de Castro surveillait les développements à Dilley et dans d'autres centres de détention.