Des Bourses dans le rouge alors que le coeur n'y est plus

(AOF) - En hausse ce matin, les marchés européens ont ensuite glissé dans le rouge. Wall Street a terminé hier en net repli alors que le niveau élevé des valorisations des sociétés technologiques suscite des interrogations. Les indices américains sont attendus proches de l'équilibre. La saison des résultats se poursuit en Europe, avec une nouvelle déception dans le secteur aérien, celle d'IAG. En revanche, Euronext a surpris favorablement. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,39%, à 7934,02 points, et l'EuroStoxx50 recule de 0,54%, à 5580,66 points. Le rendement du 10 ans américain rebondit.

En Europe, IAG (-8,02%, à 380,90 pence) trébuche lourdement à la Bourse de Londres après la publication de ses résultats trimestriels. La veille, Air France-KLM avait chuté de 14,85% avec des trimestriels décevants également. La société issue de la fusion entre British Airways et Iberia, qui possède également Vueling et Aer Lingus, a confirmé ses objectifs annuels, mais ses comptes du troisième trimestre ont été "inférieurs au consensus" selon Panmure Liberum.

A Paris, Euronext (+2,3%, à 124,80 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, indice que le titre de la Bourse paneuropéenne a intégré fin septembre. Elle a présenté hier soir une performance trimestrielle opérationnelle meilleure qu'anticipé grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Fidèle à sa réputation dans ce domaine, Euronext a, de plus, révisé à la baisse de 10 millions d'euros son objectif 2025 de dépenses. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là : la société a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros, soit environ 2 % du capital social.

Arkema (+2,41%, à 50,02 euros) se distingue après la publication de résultats trimestriels en recul, mais globalement supérieurs aux attentes. Le chimiste a, en outre, abaissé certains de ses objectifs annuels, ce qui semble déjà être intégré dans les cours. Entre juillet et septembre, les revenus ont diminué de 8,6%, à 2,187 milliards d'euros, alors que Jefferies tablait sur 2,197 et le consensus sur 2,172 milliards d'euros. Le groupe vise désormais un Ebitda annuel entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros et un flux de trésorerie d'environ 300 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre sera connu à 16h00.

Vers 12h00, l'euro grappille 0,03% à 1,1551 dollar.