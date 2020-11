Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des blessés après un fusillade dans le Wisconsin, le suspect est en fuite Reuters • 21/11/2020 à 01:48









21 novembre (Reuters) - Plusieurs personnes ont été blessées dans une fusillade dans un centre commercial de Milwaukee, dans le Wisconsin, et un suspect est toujours en fuite vendredi. Sept adultes et un adolescent ont été transportés à l'hôpital, a déclaré le chef de la police de Wauwatosa, Barry Weber, sans préciser leur état de santé. Le tireur, décrit par la police comme étant un homme blanc âgé d'une vingtaine ou une trentaine d'années, est toujours en fuite. Le maire de Wauwatosa, Dennis McBride, a annoncé dans un communiqué que la vie d'aucun des blessés ne semblait menacée. (Mimi Dwyer et Barbara Goldberg; version française Camille Raynaud)

